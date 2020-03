Las Cumbres complète son casting avec Mina El Hammani et commence le tournage

* En préparation

Le redémarrage de «The Boarding School», dit «Las Cumbres», a annoncé son casting complet après le premier tour de confirmations versé à la mi-février. En outre, la production de Globomedia (The Mediapro Studio) et Atresmedia Studios pour Amazon Prime Video a également révélé les premières images de son tournage, qui a déjà commencé dans l’emplacement naturel du monastère d’Iratxe, situé en Navarre.

Les étudiants de «Le stage: Las Cumbres»

Asia Ortega, Albert Salazar, Natalia Dicenta, Daniel Arias et Ramiro Blas rejoignent désormais les jeunes Daniela Rubio (‘La chasse’), Gonzalo Díez (“7 jours”), Sara Balerdi (‘La ligne invisible’), Carlos Alcaide («Liberté»), Claudia Riera («Les de l’hoquei»), Paula del Río (“L’inconnu”) et Francisca Aronsson (“Hôtel Paradise”). Certains d’entre eux ont déjà été vus dans l’uniforme du pensionnat rénové, comme on peut le voir sur l’image ci-dessus.

