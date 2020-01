L’ascension de Skywalker Concept Art révèle le méchant original des Sith du film

La semaine dernière a été déterminante pour permettre aux fans d’avoir un aperçu de ce qui aurait pu Star Wars: The Rise of Skywalker. Colin Trevorrow avait une version entièrement différente de l’épisode IX avant de se séparer avec Lucasfilm sur les «différences créatives» et J.J. Abrams a été amené pour le remplacer et cette semaine, de nouveaux détails sur ce qu’il aurait fait sont apparus. De plus, des rames de concept art ont également fait surface, nous donnant une saveur visuelle pour le film de Trevorrow, qu’il aurait intitulé Duel of the Fates.

L’une des révélations les plus fascinantes est que Palpatine n’aurait pas été le grand méchant du film de Trevorrow. Au lieu de cela, Kylo devait rencontrer un nouveau suzerain Sith qui était encore plus âgé et peut-être plus puissant que l’empereur. Tor Valum aurait été révélé comme le mentor de Palpatine, qui lui a appris tout ce qu’il savait sur le Côté Obscur. Un personnage comme celui-ci évoque des images d’une figure imposante, alors vous pourriez être surpris par le design représenté dans ces pièces d’art conceptuel.

Les trois images ci-dessous capturent ce qui aurait été la première fois que Kylo Ren rencontre Tor Valum. Dans le script, le méchant est décrit comme «non humain» et «Lovecraftian». Vous pouvez voir comment les concepteurs ont pu en tirer parti, alors, mais cela semble toujours une manière inattendue de procéder. Valum semble être une créature araignée squat perchée sur une sorte de carcasse d’animal mort. C’est un visuel troublant, bien sûr, mais il est difficile de dire si le public aurait pu prendre ce gars au sérieux ou non. Pourtant, ce n’est qu’un concept art, donc le design peut avoir été modifié avant sa sortie.

Tor Valum devait être introduit via un holocron Sith pour lequel Kylo était à la recherche – similaire au wayfinder Sith dans TROS. Le localisant enfin sur la maison de Vader de Mustafar, Kylo découvre qu’il contient un message enregistré par Palpatine – il a toujours fait une apparition – avant sa mort. Réalisé à Vador, l’empereur avait l’intention de dire à son apprenti de terminer sa formation avec Valum si Luke Skywalker devait réussir à le tuer.

