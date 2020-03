L’ascension de Skywalker / Film

La romanisation de Star Wars: The Rise of Skywalker ne sera pas disponible partout avant le 17 mars, mais Lucasfilm Publishing a mis des exemplaires du livre à disposition au congrès C2E2 de Chicago le week-end dernier. Cela signifie que certaines des révélations laissées en dehors du film ont commencé à faire surface en ligne, et l’une d’elles explique un détail sur le retour du méchant empereur Palpatine qui aurait été mieux exploré sur grand écran plutôt que dans un livre publié après coup.

Il s’avère que l’empereur Palpatine est un clone de Star Wars: The Rise of Skywalker.

L’extrait de la romanisation de Star Wars: The Rise of Skywalker a été publié sur ScreenRant, et il arrive tôt dans le livre lorsque Kylo Ren arrive sur Exegol et rencontre Palpatine en personne. Les détails sur Palpatine en tant que clone se trouvent dans la description des machines et équipements attachés à Palpatine. C’est ici:

Tous les flacons étaient vides de liquide sauf un, qui était presque épuisé. Kylo regarda de plus près. Il avait déjà vu cet appareil avant, quand il avait étudié la guerre des clones quand il était enfant. Le liquide coulant dans le cauchemar vivant devant lui livrait une bataille perdue pour soutenir la chair putride de l’empereur.

“Que pourriez-vous me donner?” Demanda Kylo. L’empereur Palpatine vivait, d’une certaine manière, et Kylo pouvait sentir dans ses os mêmes que ce corps de clone abritait l’esprit réel de l’empereur. C’était un vaisseau imparfait, cependant, incapable de contenir son immense pouvoir. Cela ne pourrait pas durer beaucoup plus longtemps. “

Cela a été évoqué de manière plus présomptive par le personnage de Dominic Monaghan Beaumont Kin après que Poe Dameron ait confirmé que l’empereur Palpatine était de retour. Kin tente d’expliquer comment cela est possible en disant: «Science noire. Clonage. Seuls les Sith connaissaient les secrets. » C’est l’explication la plus vague et c’est tout ce qu’on nous donne. N’oubliez pas que cela survient après que la révélation du retour de Palpatine a été reléguée à l’exploration d’ouverture du film.

Faire revenir Palpatine en tant que clone n’est pas une idée complètement folle. En fait, c’est ainsi que l’empereur est revenu dans les histoires de l’Univers élargi qui sont maintenant considérées comme des légendes, et c’était quelque chose que George Lucas était fan de lui-même. Cependant, le corps clone de l’Univers élargi n’était pas faible comme celui de The Rise of Skywalker. Mais ce qui est ennuyeux, c’est qu’aucune autre explication ou détail ne nous a donné la moindre idée de la façon dont l’empereur est revenu, ou comment il a pu tirer les ficelles de Kylo Ren, le chef suprême Snoke et le Premier Ordre, le tout de son corps de clone affaibli. C’est encore assez frustrant.

L’empereur Palpatine est presque revenu dans The Force Awakens

Il s’est avéré qu’il aurait pu y avoir plus d’explication si le réalisateur J.J. Abrams est allé un itinéraire différent avec Star Wars: The Force Awakens. Dans un extrait d’une récente interview du Cinefex avec un superviseur des effets visuels Roger Guyett, l’idée que Palpatine revienne en tant que clone s’est révélée être quelque chose qui a presque fait son entrée dans le premier chapitre de cette nouvelle trilogie au lieu de l’enregistrer pour la finale. Ce fragment de l’interview a fait surface sur Imgur (via ComicBook.com):

“[Actor] Ian [McDiarmid] était une partie si importante des films originaux. J.J. voulait le ramener pour révéler que Palpatine n’était pas complètement détruit dans l’épisode VII. Il a créé un clone de lui-même et, avec l’aide de loyalistes Sith, s’est reconstruit dans un état fragmenté et instable. Lorsque Kylo le rencontre, Palpatine n’est pas complètement formé et il s’appuie sur des tubes et de la mécanique, se déplaçant dans ce laboratoire Sith sur un mécanisme conçu par Kevin Jenkins. Il a l’esprit des Sith, mais il est piégé dans un corps incomplet. »

Cela ressemble à ce que nous avons obtenu dans The Rise of Skywalker, alors peut-être que J.J. Abrams disant à tout le monde qu’il a toujours voulu ramener Palpatine n’est pas seulement un moyen de rendre ce détail de l’intrigue plus acceptable. Mais honnêtement, savoir que c’était une chose à laquelle Abrams avait pensé dès le début de la nouvelle trilogie n’a pas facilité la déglutition. L’exécution se sent toujours forcée, et seule aurait ajouté à la nature répétitive des deux films qu’Abrams a réalisés dans cette nouvelle trilogie Star Wars. Oui, cela rejoint l’idée de symétrie de George Lucas dans la narration et la poésie visuelle, mais cela ne fait pas automatiquement l’affaire. C’est peut-être pourquoi certains fans de Star Wars ont tellement aimé The Last Jedi et ont fini par être si déçus de The Rise of Skywalker. Mais c’est juste quelque chose que nous devons accepter maintenant que la saga Skywalker est terminée.

