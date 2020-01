L’ascension de Skywalker – / Film

Tandis que Star Wars: The Rise of Skywalker a été source de division, la seule chose à propos du film sur laquelle tout le monde peut s’entendre est que Babu Frik règne. Le petit droïde extraterrestre est sacrément adorable, et même s’il n’apparaît que dans deux scènes, il laisse toujours sa marque. Maintenant que Rise of Skywalker est sorti depuis quelques semaines, Disney a sorti un clip officiel mettant en scène Babu Frik dans toute sa splendeur. Il comprend également Rey, Finn, Poe, C-3PO et Zorii Bliss, mais soyons honnêtes: nous sommes là pour cette action Frik.

Babu Frik Scene

Ci-dessus, vous pouvez regarder la scène complète de Babu Frik de The Rise of Skywalker. Le personnage réapparaît à la fin du film pendant une fraction de seconde, mais il est temps de briller. La scène implique Rey, Finn, BB-8, C-3PO, Poe Dameron et Zorii Bliss se dirigeant vers l’articulation de Babu Frik afin que l’étranger puisse extraire des informations de la noggin de 3PO.

Et puisque Babu Frik est un personnage de Star Wars, il a toute une histoire étoffée que nous n’apprenons pas réellement dans le film. Selon Wookiepedia, «Babu Frik était un Anzellan qui vivait pendant la guerre entre le Premier Ordre et la Résistance, travaillant comme forgeron parmi les coureurs d’épices de Kijimi. Il pourrait reprogrammer ou modifier presque n’importe quel droïde, quelles que soient ses mesures de sécurité. »Mais attendez, il y en a plus!

Babu Frik a travaillé pour l’équipage de Zorii Bliss sur la planète Kijimi pendant un certain temps avant la guerre froide. Poe Dameron a abandonné le groupe pour rejoindre la Nouvelle République en tant que pilote de T-85 X-wing et plus tard de la Résistance en tant que pilote de T-70 X-wing, suivant les traces de ses parents Shara Bey et Kes Dameron, qui se sont tous deux battus pour la rébellion. Quelque temps après la bataille de Crait, Kijimi tomba sous l’occupation du Premier Ordre, ce qui rendit la vie plus difficile à Babu et à la bande de coureurs d’épices.

L’actrice de Harry Potter Shirley Henderson a fourni la voix de Babu Frik, juste au cas où vous seriez curieux. Et si Disney est intelligent, ils jetteront Babu Frik dans The Mandalorian pour qu’il puisse passer du temps avec Baby Yoda, car c’est tout ce que tout le monde veut vraiment à ce stade.

Articles sympas du Web: