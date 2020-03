laSexta devient noir pendant une demi-minute et pique par erreur Marina Valdés avant le discours de Felipe VI

La crise des coronavirus en Espagne a obligé les chaînes à modifier leurs grilles de programmation pour couvrir l’actualité. Mercredi 18 mars dernier, les principales chaînes de télévision ont dû s’adapter pour diffuser le message du roi Felipe VI aux Espagnols à 21h00 en raison de la situation difficile que traverse le pays, mais laSexta a joué dans un échec technique avant le discours.

Marina Valdés, prise au dépourvu dans l’écriture de «laSexta Noticias»

L’erreur s’est produite lors de la diffusion de «laSexta Noticias». Après le tour publicitaire, à 20h55, la chaîne est restée plus d’une demi-minute en noir alors que l’horloge du programme de nouvelles tournait dans le coin supérieur droit. Après 32 secondes dans l’obscurité absolue, laSexta a frappé sans avertissement la journaliste Marina Valdés, qui utilisait le téléphone portable sans souci dans l’écriture de l’espace. Lorsqu’il s’est rendu compte qu’il était en direct, il a quitté sa position détendue et a gardé le dos droit tout en regardant quelques secondes la caméra. silencieux, perplexe, ne sachant pas quoi faire.

Après une minute et après deux erreurs consécutives, laSexta a réussi à récupérer la programmation spéciale du programme de nouvelles avec Cristina Saavedra et connecté avec l’un des journalistes qui rendait compte du discours du monarque et qui, apparemment, il le faisait alors que son image n’était pas percée: “Comme nous le disons, dans moins de cinq minutes, ce sera le moment où Felipe VI transmettra son message à la nation quatre jours après que Pedro Sánchez ait décrété l’état d’alarme.”

Le message du monarque

Le roi Felipe VI a appelé au calme et à la responsabilité et a tenté de remonter le moral de la population par ses paroles, plongé dans un état de préoccupation constante face à l’avancée imparable du coronavirus et les mesures restrictives mises en place pour le combattre: “Nous devons mettre de côté nos divergences, nous unir sous le même objectif et nous devons tout faire ensemble. Ce virus ne nous vaincra pas. Cela nous rendra plus forts en tant que société; une société qui résiste à toute adversité. “

.