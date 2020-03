‘laSexta Noche’ se met à jour à l’heure actuelle (12,3%) et passe à ‘Saturday deluxe’, qui tombe à 14,1%

Journée atypique et marquée par l’actualité, avec l’apparition du président Pedro Sánchez comme référence pour l’offre télévisée. De toute évidence, la nouvelle a été la plus suivie samedi: ‘laSexta news 20h ‘est devenue la diffusion la plus regardée de la journée avec 3 982 000 téléspectateurs d’audience moyenne et une part de 19,1%. Jusqu’à 7,4 millions de personnes ont vu au moins une minute du bulletin d’information présenté par Cristina Saavedra.

«laSexta Noche»

Au-delà du discours du président, le prime time il a également été modifié par les événements actuels et la quarantaine. ‘Saturday deluxe’ subit une baisse significative (-7,8 points) et marque 14,1% et 1 960 000 téléspectateurs. En échange, ‘laSexta noche ‘est récompensée pour son engagement dans le débat et signe 12,3% (1 727 000 téléspectateurs), ce qui signifie une augmentation de +5,4 par rapport au samedi précédent.

Dans La 1, après l’apparition de Sánchez, le «reportage hebdomadaire» consacré à la crise des coronavirus se détache, le plus regardé de son groupe en nombre de téléspectateurs avec 2 555 000 et 12,1% de part. Ensuite, le réseau public a rejeté la deuxième édition de «Prodigios», qui à son tour est passé à 10,3% et 1 594 000 téléspectateurs, +1,4 de sa demi-finale il y a sept jours. Antena 3 parie une nouvelle fois sur le cinéma avec “Le Da Vinci Code”, qui progresse à peine de +0,2 dixièmes (9,5% et 1 481 000). A Cuatro, “Le seul survivant” ne dépasse pas 6% et 1 093 000, -1,8 par rapport au film de la semaine dernière.

laSexta mène pendant l’apparition

L’apparition du président Sánchez a été diffusé par un total de 24 chaînes entre 20h59 et 21h50. Avec une moyenne de 18 millions de téléspectateurs et une part de 80,9%, jusqu’à 21,6 millions à un moment donné. laSexta était la chaîne la plus suivie dans cette bande (19,3% et 4,2 millions), suivie de La 1 (17,3% et 3,8 millions) et Telecinco (16,1% et 3,5 millions).

