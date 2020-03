laSexta reporte la première de «Palo y astilla» pour hiérarchiser les informations sur le coronavirus

Covid-19, mieux connu sous le nom de coronavirus, est devenu un sujet prioritaire aujourd’hui. Son expansion et les mesures prises par les cadres régionaux ont paralysé la dernière heure des médias. Pour cette raison, de laSexta, ils ont décidé de reporter la première de «Palo y astilla», le nouveau programme de Mamen Mendizábal et que était prévue pour le mercredi 18 mars. La raison réside précisément dans l’ouverture d’un fossé à nos jours.

Affiche promotionnelle pour ‘Palo y astilla’

Comme FormulaTV a pu le confirmer, depuis Atresmedia, ils considèrent qu’il n’est pas logique de publier un programme de leur propre production pour le moment. Votre émission a pu être vue interrompu à tout moment en raison d’événements de dernière minute ou de nouvelles concernant l’état de l’alarme dans lequel notre pays est plongé, ce qui rendrait difficile l’établissement de “Palo y astilla” sur les ondes. Pour le moment, le film “Dirty Dancing” est prévu après “The Intermission”, mais aucun événement imprévu n’est exclu.

Le nouveau programme Mendizábal met en vedette une personnalité différente dans chaque épisode, qui rend hommage à ses parents à travers la mémoire de ses albums photos et autres souvenirs. De cette manière, des professionnels tels que Iñaki Gabilondo, Alberto Chicote, Arantxa Sánchez Vicario, Xavier Sardà ou El Gran Wyoming expliqueront comment leurs parents les ont aidés à devenir ce qu’ils sont aujourd’hui.

Changements au gril

Ce changement dans la programmation de laSexta n’est pas le seul des grilles de la chaîne Atresmedia. Le groupe se tourne vers des informations sur la crise et publiera un «coronavirus spécial» du lundi au jeudi à 22h00 présenté par Vicente Vallés et accompagné de médecins, chercheurs et autres experts. De cette façon, des programmes tels que «El Hormiguero» ou «Zapeando», qui cède la place à «Mieux vaut tard», sont paralysés.

