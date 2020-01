L’aspect ‘Saturday Night Live’ de 2009 de Blake Lively était grossier pour cette esquisse particulière

Maintenant âgé de 45 ans, Saturday Night Live a toujours une longue série de controverses qui ont éclaté sur les ondes en direct. Bien que certains d’entre eux proviennent des musiciens invités ou des membres de la distribution, jaillissant accidentellement des mots de quatre lettres, cela vient parfois des auteurs de croquis.

La plupart des gens peuvent convenir que c’était insipide était un croquis parodiant Tiger Woods après avoir été accusé de violence domestique. Cela a été diffusé en 2009 avec un hôte et participant notable: Blake Lively.

Tout le monde connaît Lively en tant qu’actrice populaire à part entière et sa renommée n’est que renforcée par son mariage avec Ryan Reynolds. Ensemble, ils sont devenus un couple puissant, mais il faut se demander ce que Lively pensait de faire le sketch ci-dessus il y a 11 ans.

Examinons la réaction à ce sujet et si SNL est plus prudent maintenant dans la salle d’écriture.

Dans l’ensemble, le spectacle avec Lively a été une bonne vitrine pour ses talents

L’épisode en question ci-dessus a été diffusé le 5 décembre 2009, lorsque Lively agissait sur Gossip Girl. Comme l’ont noté les critiques en examinant cet épisode de SNL, Lively n’était pas encore vraiment connu pour faire de la comédie dans les films ou la télévision.

Elle n’a toujours pas montré ce côté-là beaucoup après avoir réinventé sa carrière d’actrice plus dramatique au cours des cinq dernières années après avoir fait une pause pour avoir des enfants. Seules ses interactions hilarantes sur Twitter avec Reynolds prouvent qu’elle peut être très drôle.

Néanmoins, son passage sur SNL a réussi à mettre en valeur ce qu’elle pouvait faire, ce qui n’est pas toujours possible avec d’autres acteurs invités.

Étant donné qu’il s’agissait de son premier séjour, elle devait probablement accepter certains croquis que d’autres de plus haute envergure auraient refusé de faire. L’un d’eux était le sketch susmentionné impliquant Woods. L’acteur de longue date Kenan Thompson a joué Woods et Lively a joué sa femme, Elin Nordegren, aux côtés de Jason Sudeikis dans le rôle de Wolf Blitzer.

Aussi d’actualité que soit cette esquisse, elle ne s’est pas bien passée avec les groupes de violence domestique. S’il semblait drôle à l’époque de renverser la situation où Woods a été maltraité par sa femme, la Coalition nationale contre la violence domestique l’a qualifié de grossier.

Le timing n’était pas tout à fait correct, même si les fans le trouvent toujours drôle

Blake Lively

Comme indiqué dans Vulture la semaine après sa diffusion, le NCADV pensait qu’il était insensible de se moquer de tout type de situation de violence domestique. Sans doute Woods et sa femme ne le pensaient pas non plus à l’époque.

En outre, le fait qu’il y ait eu un invité musical ce soir-là qui était une survivante de la violence domestique (Rihanna), Lorne Michaels semblait un peu distrait de son jeu en ne réfléchissant pas aux choses.

Le vautour lui-même, d’autre part, semblait penser qu’il y avait une réaction excessive au croquis car il semblait assez inoffensif. Une chose est sûre, beaucoup de gens le jugent toujours drôle lorsqu’ils sont regardés sur YouTube ou sur NBC.com.

Ce que Lively en pensait à l’époque est une autre chose. Elle n’a jamais fait de commentaire, mais elle n’est plus jamais revenue depuis.

Est-ce que ‘SNL’ est plus prudent maintenant?

Il semble qu’il n’y ait jamais de pénurie de choses controversées qui pourraient se produire sur SNL. La plupart de ces incidents de nos jours sont des moments où un acteur ou un invité jette par inadvertance un blasphème à la télévision en direct.

Tous ces moments inattendus passés avec des musiciens ne se produisent plus. De plus, les croquis semblent un peu plus réfléchis afin de ne pas provoquer de chahut dans les médias.

Après 45 ans, Michaels obtient probablement la formule à un tee-shirt maintenant afin qu’il sache où couper quelque chose si nécessaire. Si seulement Blake Lively revenait et faisait de nouveau de la comédie. Elle était complètement charmante sur cet épisode de 2009 et a fait deux camées sur la série un an auparavant, puis à nouveau en 2010.

Depuis son retour au cinéma avec The Age of Adaline en 2015, ce sont surtout des drames sur grand écran. À une époque où la violence domestique est un sujet plus sensible, ne vous attendez pas à quelque chose de proche de ce croquis de 2009 si elle héberge à nouveau SNL.