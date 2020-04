L’assistant de Luann de Lesseps claque la star de RHONY, insinue que la rééducation n’était qu’un “ scénario ”

Launn de Lesseps des Real Housewives de New York revient pour la saison 12 de la série. Avant la première, la comtesse fait face à de graves allégations de son ancienne assistante. Danny Marin a profité des médias sociaux pour exprimer ses griefs avec le hitmaker «Money Can’t Buy You Class». Dans l’allégation la plus grave, il accuse la star de télé-réalité d’avoir menti sur sa sobriété.

Luann de Lesseps | Gary Gershoff / .

Pourquoi Luann de Lesseps est-il contrarié?

Ce qui a poussé Marin à appeler De Lesseps en public, c’est parce qu’il pensait qu’il n’y avait aucune considération pour lui. Il affirme avoir joué un rôle déterminant dans la production du clip «Feelin’ Jovani ». Sur Instagram, Marin a partagé une vidéo où il est vu sur le plateau en train d’aider la star de RHONY à chanter les mots de la chanson à succès.

«J’étais la seule raison pour laquelle la comtesse Luann connaissait ses paroles pendant le tournage de son clip, s’habillait à temps, portait des bijoux, avait plusieurs options de chaussures, se disputait ses amis de la femme au foyer…», a-t-il noté.

Marin est contrarié de ne pas avoir été crédité pour son travail sur la vidéo et a ajouté: “Oh oui, c’est vrai, mais je n’ai pas obtenu de crédit pour 18 heures consécutives de tournage du clip” Feelin ‘Jovani “. N’oubliez pas que pendant que vous écoutez cette saison de RHONY. »

Un assistant interroge la sobriété de Luann de Lesseps

Sur Instagram Stories, Marin a partagé un aperçu de la saison 12 de RHONY où la star parle d’être sobre, quelque chose que Marin conteste.

“Lu et amélioré?” il a écrit. “1. Vous vous êtes moqué de sobriété. 2. Vous avez menti à votre [parole officer]. 3. Vous avez menti à la nation. S’excuser.”

Marin a ensuite répondu aux questions des fans, l’une d’entre elles demandant à quelle fréquence De Lesseps buvait pendant sa probation.

«Cette question apparaît souvent. Tout ce que je veux dire, c’est que la sobriété n’est pas un jeu », a répondu l’ancien assistant. «La réadaptation n’est pas un scénario. Si vous souffrez de toxicomanie ou restez sobre en ces temps, veuillez demander de l’aide. »

Pourquoi l’assistante de Luann de Lesseps s’est retournée contre elle?

Un autre fan a demandé ce que la star de RHONY lui avait fait pour l’exposer de cette manière.

“Beaucoup de choses ont baissé quand je travaillais pour Lu, c’était un comportement inacceptable”, a répondu Marin. «Le fait est que c’était mon travail de faire tout ça, mais il est de la responsabilité de l’artiste de créditer toutes les personnes impliquées, et pas seulement quelques-unes, dans la réalisation de vos affaires.»

Marin a allégué qu’il n’avait jamais signé un accord de non-divulgation, c’est pourquoi il a pu parler librement de son temps de travail pour la star du cabaret.

Marin a assuré aux fans que De Lesseps tournerait la situation en disant qu’il “avait été licencié” et qu’il lui en voulait.

«La réalité est que j’ai arrêté deux fois. J’ai les reçus », a-t-il ajouté.

Bien qu’il ne se termine pas en bons termes, l’assistante ne souhaite pas ne l’avoir jamais croisée.

“Elle est humaine et a de bonnes et de mauvaises qualités”, a-t-il déclaré. “Les bonnes choses étaient super, les mauvaises choses étaient un cauchemar.”

The Real Housewives of New York City revient avec la saison 12 le jeudi 2 avril à 21 h. ET / PT sur Bravo.