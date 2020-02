Last Blood Lead the PAck / Film

Étant donné que les Oscars ont lieu ce week-end, honorant les meilleures réalisations dans le cinéma, il est temps pour le Golden Raspberry Awards pour annoncer qui est en lice pour les pires films et performances de l’année.

Les Razzies, comme ils sont connus, ne sont plus aussi amusants qu’avant, et ils visent souvent certaines des cibles les plus faciles. Cette année ne fait pas exception puisque Chats est l’un des trois films qui ont remporté le plus de nominations. Les chats ont remporté huit nominations, et Funérailles de la famille Madea et Rambo: Last Blood suivi les félins musicaux, et ils ont tous été nominés pour Worst Picture aussi. Obtenez la liste complète des nominations aux Razzies 2020 ci-dessous.

Les Razzies ont ajouté un nouveau prix cette année, qui convient à notre climat politique et social actuel, et c’est Pire mépris téméraire pour la vie humaine et les biens publics. Les films nominés pour ce premier prix sont Dragged Across Concrete, The Haunting of Sharon Tate, Hellboy, Joker et Rambo: Last Blood.

Normalement, les Razzies sont distribués la veille des Oscars. Mais comme le calendrier des 92e Academy Awards a été beaucoup plus court cette année, les Razzies ne tentent pas de les suivre. Voici ce que dit l’annonce des nominés sur leur site officiel:

Howdy – en raison du calendrier accéléré de l’Oscar 2020, qui a stressé l’ensemble de l’industrie et est sur le point de gâcher les vacances pour tout le monde, nous ici, aux échelons supérieurs de l’Organisation Razzie, avons décidé d’éviter l’anxiété et de fixer notre propre calendrier cette année. Restez à l’écoute – nous allons être télévisés et nous devons être beaux!

Apparemment, il est difficile d’organiser une remise de prix où les célébrités et les cinéastes se moquent publiquement de leur travail. Qui aurait pensé? Les Razzies n’ont pas annoncé quand les prix seront décernés, mais nous serons sûrs de vous faire savoir qui gagne. La liste complète des nominations aux Razzies 2020 suit ci-dessous.

PIRE IMAGE

Chats

Le fanatique

La hantise de Sharon Tate

Funérailles de la famille Madea

Rambo: Last Blood

PIRE ACTEUR

James Franco / Zeroville

David Harbour / Hellboy

Matthew McConaughey / Serenity

Sylvester Stallone / Rambo: Last Blood

John Travolta / The Fanatic & Trading Paint

PIRE ACTRICE

Hilary Duff / La hantise de Sharon Tate

Anne Hathaway / L’effervescence et la sérénité

Francesca Hayward / Chats

Tyler Perry / (As Medea) Un enterrement de la famille Madea

Rebel Wilson / The Hustle

PIRE ACTRICE DE SOUTIEN

Jessica Chastain / Phoenix sombre

Cassi Davis / A Funérailles de la famille Madea

Judi Dench / Chats

Fenessa Pineda / Rambo: premier sang

Rebel Wilson / Cats

PIRE ACTEUR DE SOUTIEN

James Corden / Chats

Tyler Perry / A Funérailles de la famille Madea (comme «Joe»)

Tyler Perry / A Funérailles de la famille Madea (comme «Oncle Heathrow»)

Seth Rogan / Zeroville

Bruce Willis / Verre

PIRE COMBO ECRAN

Deux boules de poils / chats mi-félins / mi-humains

Jason Derulo et son «renflement» neutralisé par CGI / chats

Tyler Perry & Tyler Perry (ou Tyler Perry) / Un enterrement de la famille Madea

Sylvester Stallone et sa rage impuissante / Rambo: Last Blood

John Travolta et tout scénario qu’il accepte

PIRE DIRECTEUR

Fred Durst / Le fanatique

James Franco / Zeroville

Adrian Grunberg / Rambo: Last Blood

Tom Hooper / Chats

Neil Marshall / Hellboy

PIRE SCÉNARISTE

Chats / Scénario de Lee Hall et Tom Hooper

La hantise de Sharon Tate / Écrit par Danial Farrands

Hellboy / Scénario d’Andrew Cosby

A Funérailles de la famille Madea / Écrit par Tyler Perry

Rambo: Last Blood / Scénario de Matthew Cirulnick et Sylvester Stallone

PIRE REMAKE, RIP-OFF ou SEQUEL

Phénix sombre

Godzilla, roi des monstres

Hellboy

Funérailles de la famille Madea

Rambo: Last Blood

PIRE DÉGARD IMPRÉVISIBLE pour la VIE HUMAINE et les BIENS PUBLICS

(Nouvelle catégorie pour 2019)

Traîné à travers le béton

La hantise de Sharon Tate

Hellboy

Joker

Rambo: Last Blood

PRIX RAZZIE REDEEMER

Eddie Murphy / Dolemite est mon nom

Keanu Reeves / John Wick 3 et Toy Story 4

Adam Sandler / Uncut Gems

Jennifer Lopez / Hustlers

Will Smith / Aladdin

