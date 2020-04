Last Man Standing Saison 8: Interview d’Amanda Fuller – Finale Spoilers

HISTOIRES CONNEXES

Alors que Last Man Standing entrait dans le homestretch de sa huitième saison, l’actrice Amanda Fuller s’est retrouvée derrière la caméra pour la toute première fois.

Fuller, qui incarne Mike et la fille aînée de Vanessa, Kristin, nous dit qu’elle a d’abord approché les producteurs pour la réalisation d’un épisode de la saison 7. “Ils étaient très réactifs”, dit-elle. «Malheureusement, j’avais demandé trop tard dans la saison pour avoir une place, alors ils ont dit que nous devions le faire fonctionner la saison prochaine, et nous y voilà. C’est arrivé et c’était incroyable, et j’ai hâte de recommencer. »

Ci-dessous, Fuller raconte ses débuts de réalisatrice (diffusée jeudi à 8 / 7c) – qui trouve en partie le mari de Kristin Ryan à bout de nerfs après avoir accepté de passer un examen psychologique administré par le beau-frère Kyle – et prévisualise ce qui se passe pour elle très enceinte personnage que la comédie Fox approche de sa finale de saison.

TVLINE | Ceci est le premier épisode de Last Man Standing que vous avez eu le privilège de réaliser. Était-ce quelque chose que vous vouliez faire?

J’ai réalisé des trucs pour mon plus grand plaisir pendant une bonne partie de la décennie – des courts métrages, des webséries, des projets passionnants – et je n’ai jamais vraiment pensé à poursuivre professionnellement. Je n’étais pas le genre d’acteur qui grandissait et qui disait: “Ce que je veux vraiment faire est direct.” Ce n’était pas mon objectif. J’aimais tellement jouer… Mon plus grand hobby était la photographie, donc j’ai toujours été derrière l’objectif pour prendre des photos, et j’ai réalisé que la mise en scène n’est qu’une extension de cela, et le combine avec toutes les autres choses que j’ai été formé pour faire toute ma vie avec le jeu. Ce n’est que quelques années auparavant sur Last Man que j’ai pensé: “Quel meilleur endroit pour commencer à le faire professionnellement qu’ici?”

TVLINE | Donnez-moi une idée de ce à quoi ressemblait la préparation pour vous.

Surtout j’ai fait de l’ombre [our main director] Victor Gonzalez, mais j’ai également suivi Andy Cadiff [who directed five episodes this season]. C’était difficile avec un [new] bébé [at home], parce que chaque fois que je n’étais pas sur le plateau, je voulais être avec lui – en particulier les deux dernières semaines avant mon épisode lorsque je me suis lancé en mode de préparation à temps plein, et j’ai appelé [on] mon mari [for support].

TVLINE | Avez-vous trouvé utile de voir comment Gonzalez et Cardiff fonctionnaient?

[What] J’ai appris en observant, plutôt qu’en le faisant, que vous pouvez ombrer autant que vous le souhaitez, mais votre propre style et vos propres méthodes seront si différents de ceux que vous étudiez. Ma plus grande chose à faire était de ne pas essayer d’être Victor Gonzalez lors de la mise en scène, mais de trouver ma propre façon de communiquer avec ces acteurs qui sont ma famille, et l’équipe de tournage qui est ma famille mais qui ne m’a jamais eu dans cette position. avant. Mais j’ai tellement appris en regardant d’autres réalisateurs, en particulier dans ce [multi-camera] format. J’ai l’habitude de faire de la caméra unique. Avec tout ce que j’ai fait par moi-même, je suis le DP, je suis le caméraman, je fais tout, donc pour moi le défi était de [adjust to] multi-caméras, c’est-à-dire quatre caméras à tout moment et bénéficiant de toute la couverture. C’était plus comme une équation mathématique qu’autre chose, [and] juste une sorte de recyclage de mon cerveau pour travailler comme ça. [Multi-cam] est une apparence très spécifique, j’ai donc essayé d’honorer cela autant que possible.

TVLINE | Avez-vous trouvé difficile de basculer entre la réalisation et la réalisation sur bande la nuit?

Non, pas spécifiquement. J’adore un défi… Si quoi que ce soit, la perspective de devoir faire des allers-retours m’excitait. J’étais content d’avoir au moins quelques scènes. J’étais inquiet qu’ils allaient m’écrire, ou m’avoir dans une seule scène pré-tournée et que je n’aurais rien à faire pendant l’enregistrement en direct. Dans ce cas, j’ai dû mettre un ventre de grossesse parce que j’avais déjà mon bébé [in real life]et Kristin ne l’a pas fait, donc ce fut un changement assez rapide, et ce fut un frisson. Je reviendrais et revivrais cette nuit encore et encore si je le pouvais.

TVLINE | Dans l’épisode, Ryan passe un test psychologique administré par son beau-frère Kyle. Comment réagit-il lorsqu’il obtient les résultats?

Cependant, vous pourriez imaginer que Ryan réagirait en étant appelé pas froid. [Laughs] Vous êtes pour un régal, c’est sûr, parce que [Jordan Masterson] le prend et court avec. Nous avons grandi pour embrasser les plus stupides [side to his character] plus ils sont bizarres, et c’était vraiment amusant de jouer [opposite] cette.

TVLINE | Vous n’avez tourné que 21 des 22 épisodes cette saison en raison de l’arrêt de la production. Comment était l’ambiance sur le plateau lors de cette dernière soirée cassette? Est-ce que tout le monde avait le sentiment que ce serait probablement le dernier pendant un certain temps?

Non… Cette dernière soirée vidéo, je pense qu’aucun d’entre nous ne pensait que ce serait notre dernier. On n’en a pas parlé. Ce n’est que vendredi, après avoir répété [Episode 22] pendant quelques jours, que nous étions tous comme, “Um, comment allons-nous faire cela?” Et ce n’était que trois jours après notre dernière soirée sur bande, donc c’est à quelle vitesse [things changed]. Nous avons décidé de ne pas le faire devant un public en direct vendredi, mais ce n’est que dimanche soir que nous avons fermé nos portes, la veille du jour où nous étions censés le tourner. Tout s’est donc passé très vite. Ma loge est toujours intacte. Pour autant que je sache, aucun de nous n’a pu rentrer et vider nos vestiaires. Fox était comme, “Ne reviens pas sur le lot”, et c’était tout.

TVLINE | Que pouvez-vous taquiner à propos de l’épisode 21, qui servira maintenant de finale de fortune?

Le bébé arrive. Je veux dire, le genre de toute la saison y a conduit…

TVLINE | La naissance du bébé allait-elle jouer un rôle dans la finale que vous n’avez pas tournée?

Ouais, ça allait dans cette direction. [Laughs] Je veux dire, nous verrons dans le dernier épisode que nous avons tourné que le voyage a commencé.

TVLINE | Donc, il y a encore une touche finale?

Je dirais que oui. C’est drôle parce que, avant cela, je disais que ce serait vraiment cool s’ils faisaient la naissance en deux parties, et en général ils ne font rien que je pense qu’ils vont faire. Dans ce cas, j’étais proche de ce qu’ils [had in mind]. Je pense que ça ressemblera à un cliffhanger.

