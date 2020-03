Last Tango in Halifax season 6 est-il confirmé? Sally Wainwright donne de l’espoir aux fans! – HITC

Une saison 6 de Last Tango à Halifax serait embrassée à bras ouverts.

Ce bijou de comédie dramatique est enfin de retour sur les écrans après une absence plus longue que prévu.

La BBC a offert au public tant de grands titres au fil des ans, mais de tous les efforts pour générer une sorte de culte suivant, Last Tango à Halifax est peut-être l’un des plus méritants.

Il a été diffusé pour la première fois en 2012, servant d’adaptation lâche du deuxième mariage de la mère de la scénariste Sally Wainwright. Les téléspectateurs n’ont pas tardé à applaudir les personnages de la série, grâce à d’excellentes performances de Derek Jacobi, Anne Reid, Sarah Lancashire, Nicola Walker et une écriture fantastique et crédible.

En 2013, il a remporté le British Academy Television Award pour la meilleure série dramatique après avoir reçu quatre nominations, et depuis lors, la qualité n’a fait que s’améliorer.

C’est génial de le voir revenir pour la saison 5, mais ça vaut déjà la peine de regarder en avant…

Last Tango in Halifax season 6 est-il confirmé?

Non, Last Tango à Halifax la saison 6 n’est pas confirmée.

Cependant, la scénariste Sally Wainwright nous donne certainement de l’espoir!

Selon le Radio Times, lorsqu’on lui a demandé si le public pouvait s’attendre à plus d’épisodes à l’avenir, elle a déclaré: «Je veux dire, je l’espère. Je voudrais écrire ce spectacle jusqu’à ce que les vaches rentrent. “

Lorsqu’elle aborde l’écart assez long entre les saisons (4 est sorti en 2016), elle a également pesé: je pense que ce sont des choses comme ça qui se préparent lentement dans votre cerveau, même si vous n’en êtes pas consciemment conscient. C’est comme trois ans mais je pense qu’ils ne s’en vont jamais. Nous sommes sortis dîner un soir avec Sarah et Nicola en janvier de l’année dernière… Et c’était tout simplement hilarant. J’étais juste assis là à les écouter (et je voulais) écrire à nouveau pour eux. »

Les fans louent Last Tango à Halifax sur Twitter

Sally Wainwright est peut-être prête pour la saison 6, mais les fans sont-ils?

Bien sûr qu’ils le sont! Déjà, un certain nombre d’admirateurs de l’émission ont afflué sur Twitter pour faire l’éloge de l’émission. Si vous considérez que les écrivains et le public en sont satisfaits, il n’y a aucune raison pour que nous ne le voyions pas continuer pendant de nombreuses années.

Découvrez une sélection de tweets:

