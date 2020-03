‘Late Motiv’ est transformé et déplacé dans la maison d’Andreu Buenafuente en raison du coronavirus

Certaines émissions de télévision se réinventent pour continuer à diffuser et donnent en même temps un exemple aux citoyens de l’importance de rester à la maison en raison de la crise COVID-19. Par exemple, ‘OT 2020’ a tenu le dimanche 15 mars un gala historique où pour la première fois les candidats se sont produits à l’Académie devant ses professeurs et avec Roberto Leal présentant de la maison. Eh bien, maintenant, il est ajouté à ce changement de format «Late Motiv», l’espace dirigé par Andreu Buenafuente qui est diffusé du lundi au jeudi à 23 heures au # 0, (composez le 7) de Movistar +.

Andreu Buenafuente dans ‘Late Motiv at home’

Jusqu’à présent, la fin de soirée présentée par Buenafuente avait été transformée en bunker où les collaborateurs et l’hôte ont réalisé le programme sans public à cause du coronavirus. Ils ont fait toutes sortes de blagues liées à la vie dans un espace souterrain mais maintenant c’est fini et ils vont aller plus loin. Le lundi 16 mars, tout comme les triomphes du gala 9, Buenafuente réalisera son programme à domicile sous le nom de «Late motiv en casa», un espace qui ouvre de nouvelles portes aux plaisanteries et contribuera également à sensibiliser le public à l’importance des mesures prises par le gouvernement.

Pour le moment, ils n’ont pas donné beaucoup d’indices sur la façon dont le programme sera réalisé, car ils ont normalement une série de collaborateurs tels que Berto Romero, Raúl Cimas et Javier Coronas, et les collaborations stellaires de Raúl Pérez, Miguel Maldonado, Facu Díaz ou Bob Pop entre autres. Pour l’instant, ‘Late Motiv’ a demandé via son compte Twitter officiel que les téléspectateurs envoient des vidéos en comptant comment ils vivent la quarantaine. Ce sera l’un des contenus que nous verrons dans cette réinvention du format dans lequel il est clair que les surprises ne manqueront pas.

Buenafuente envoie un message d’encouragement

Le présentateur du «Motif tardif» a voulu préciser que le coronavirus n’a pas terminé son programme et qu’il est toujours actif. Pour cette raison, avant la sortie de la première #LateMotivEnCasa, le célèbre comédien catalan a écrit un message à partir de son propre compte, faisant également appel au public qui souhaite apparaître à l’écran pendant quelques secondes: “Ce programme que nous ferons entre tous et ce sera le plus excitant et le plus nécessaire. C’est ce qu’il joue maintenant. Beaucoup d’encouragements! “

.