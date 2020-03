«Late Motiv» s’installe dans un bunker et l’équipe «The resistance» devient publique en raison de la crise des coronavirus

Les mesures visant à atténuer la propagation du coronavirus ont obligé de nombreux programmes de télévision à fermer leurs portes au public dans le but de prévenir les foules, qui constituent un danger pour la propagation de l’épidémie. «La résistance» et «Late Motiv», programmes sur la chaîne # 0 de Movistar +, ont eu recours à leurs propres stratégies spirituelles pour faire face au manque d’audience.

Andreu Buenafuente dans ‘Late Motiv Búnker’

Andreu Buenafuente a commencé ‘Late Motiv’ en expliquant comment le programme allait être désormais: “Bonsoir, Espagne. Les choses vont très mal, mon fils. Je ne découvre rien si je dis que le monde est en panique à cause de la pandémie. Et je pense qu’en ce moment, notre obligation est d’envoyer un message de calme, de tranquillité et de calme. Nous allons faire le programme, mais pas le même ou au même endroit. D’une manière ou d’une autre, nous allons prendre des précautions. “Puis il a commencé à descendre des escaliers en rendant compte du nouvel emplacement:”C’est une zone plus protégée au sein des studios Movistar +. C’est une basse, avec toute l’artillerie de sécurité, un quartier calme très proche du centre de la Terre. “

Le présentateur entré dans le jeu sans les applaudissements habituels (ou en conserve), mais avec la compagnie de la musique à mi-chemin entre un club de jazz et «Cuarto millénaire». Au lieu de s’adresser au public avec son monologue habituel, il s’est assis à la table, se lava les mains et ouvrit le nouvel espace: “Bienvenue à ‘Late Motiv Búnker’. Ce sera le programme jusqu’à nouvel ordre. Ce soir, nous allons faire quelque chose d’inédit, un programme sans spectateurs, comme le règlement l’indique. Nous avons décidé de faire quelque chose de différent car imaginez à quel point notre ensemble traditionnel est triste avec quelle taille il est vide mais c’est dommage que tu meurs Nous avons déménagé dans un lieu historique: le porno a été encodé ici. Si vous vous taisez, aux petites heures du matin, vous entendrez des gémissements. “

David Broncano et les collaborateurs de «La résistance»

Les collaborateurs rendent public dans «La résistance»

Alors que Buenafuente a préféré aller ailleurs pour ne pas ressentir l’absence du public, David Broncano a décidé d’affronter le théâtre de «La résistance» avec la seule entreprise de collaborateurs. Le présentateur a commencé le programme avec sa conversation habituelle avec la caméra de sécurité, mais a commenté l’étrangeté de la situation: “C’est bizarre parce qu’on n’entend pas les applaudissements du public. Des gens qui nous remontent le moral, mais maintenant je pense que le programme peut être fait. Vous devez divertir l’Espagne. “

Puis Broncano est monté sur scène et la caméra a montré la partie des sièges complètement vide, à l’exception du directeur de la garde-robe, qui occupait l’un des sièges pour remplacer en quelque sorte l’absence du public. “Chez toi, malheureux connard, tu vas me toucher la chatte maintenant, petite bite, tu en as marre de moi!”, Il a commencé à se moquer d’un ton comique contre le présentateur, qui a finalement demandé à une partie de l’équipe de s’asseoir à côté de lui, sur le terrain, et d’occuper l’un des sièges pour se sentir plus habillé et “avoir un peu de chaleur”.

