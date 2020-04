L’Atlético de Madrid est en deuil, le “monsieur” est parti

Madrid, – L’Atlético de Madrid est en deuil pour la mort de l’entraîneur Radomir Antic. L’ancien entraîneur de rojiblanco est décédé à l’âge de 71 ans.

Antic est l’une des figures mythiques qui ont occupé le banc de matelas, dirigeant 189 matchs officiels (144 en Ligue, 22 en Copa del Rey, 13 en UEFA, 8 en Coupe d’Europe et 2 en Super Coupe d’Espagne) tout au long de cinq saisons.

Radomir Antic est arrivé en 1995 et est devenu l’un des principaux piliers du double historique, LaLiga et la Copa del Rey en 1996. Son bon travail sur le banc de l’Atletico lui a valu non seulement de devenir l’un des techniciens les plus prestigieux, étant actuellement le quatrième entraîneur de l’histoire de rojiblanca avec les matchs les plus officiels dirigés, avec un total de 189, mais aussi pour gagner l’affection inconditionnelle d’un stand qui scandait le “ Radomir, je t’aime ” à chaque fois que l’équipe jouait à domicile.

Le technicien doublet décède à 71 ans

Après une longue carrière de footballeur qui a duré 17 saisons, Antic a commencé son voyage en tant qu’entraîneur en prenant les rênes du Partizán de Belgrado en 1985 dans ce qui était sa première expérience en tant qu’entraîneur. Dix ans plus tard, le 3 septembre 1995, il fait ses débuts à la tête de la capitale avec une victoire retentissante contre la Real Sociedad par quatre buts à un, dans ce qui était la première journée d’un championnat qui se terminait par le titre après avoir battu le Albacete à Vicente Calderón (2-0).

Aujourd’hui, Radomir Antic, qui était entraîneur du FC Barcelone en 2003, nous a quittés. Barcelone pleure la perte d’un homme très cher dans le monde du football. Repose en paix 🙏 pic.twitter.com/vXZ3U49pM2

– FC Barcelona (à partir de 🏠) (@FCBarcelona_es) 6 avril 2020

L’exploit de ce championnat n’était pas seulement dans la Ligue, une brillante Copa del Rey dans laquelle Atleti a battu Barcelone, entraîné par Cruyff et avec des stars comme Guardiola, Figo ou Bakero, en finale de Saragosse grâce à un but de Pantic à La Romareda.

L’empreinte que Radomir Antic a laissée à l’Atlético de Madrid était très grande pour ses réalisations en tant que professionnel et sa qualité humaine.

