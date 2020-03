“L’aube du paladin” sera une “saga de science-fiction pour la prochaine génération” en quatre films “

Triton City Entertainment a de grands projets pour leur L’aube du paladin, qui sera une franchise de quatre films Chris Collins («The Wire», John Wick: Chapitre 3) co-écrit le premier film.

Deadline rapporte cette semaine: «L’histoire tourne autour d’un petit groupe de soldats de la paix payés pour protéger une colonie reculée de trois planètes.»

«Une nouvelle vague de criminalité a frappé la colonie. Exceptionnellement violent et organisé, le chef est un mystérieux seigneur de guerre d’une planète lointaine. Son nom est Mogul. L’organisation criminelle est appelée «Shune» qui se traduit par «Tout puissant». Ils ont apporté avec eux une technologie d’arme avancée qui crée un défi pour Lena, l’officier scientifique principal de Paladin. Les Paladins subissent de fortes pressions de la part de la colonie pour traduire Mogul et The Shune en justice. »

“Certains de mes scripts préférés que j’ai écrits étaient pour Star Wars: The Clone Wars, ce qui m’a permis d’exploiter une partie différente de mon imagination”, a déclaré Collins. «Dawn of the Paladin a présenté la même opportunité et dispose de toutes les matières premières pour construire une franchise. C’est une saga de science-fiction pour la prochaine génération. “

Vous pouvez en savoir plus sur le projet Dawn of the Paladin et même découvrir certains des premiers concepts de personnages sur le site officiel de Triton City Entertainment.

Triton City Entertainment a été fondée par Dirk Hoogstra.