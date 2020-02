L’aubergine, votre meilleur allié pour abaisser ce ventre

L’aubergine peut devenir l’un de vos alliés pour commencer un régime faible en gras et éliminer ce ventre ennuyeux.

Pour:

Parmi ses principaux avantages, il se distingue par sa faible teneur en matières grasses, mais sa teneur élevée en fibres apporte une sensation de satiété qui réduira la faim qui nous amène parfois à suivre un régime.

De plus, l’aubergine aide à éliminer la graisse corporelle et aide à réguler la fonction intestinale, à combattre le mauvais cholestérol et à améliorer la digestion.

Si vous voulez perdre du poids, incluez ce légume dans vos repas, vous verrez à quel point vous aurez moins faim. Et si vous voulez hydrater votre peau, vous pouvez boire au moins 2 litres d’eau d’aubergine dans votre alimentation.

Regardez ces deux recettes aux aubergines:

Eau d’aubergine

Ingrédients

1 aubergine;

1 litre d’eau

préparation

Pelez et coupez les aubergines en cubes, laissez-les tremper dans l’eau pendant une nuit. Le matin, mettez le tout dans un mixeur, filtrez et prêt à boire tout au long de la journée.

Gâteau de poulet aubergine

Comment consommer l’aubergine pour perdre du poids (avec des recettes)

Ingrédients

4 cuillères à soupe de farine de blé entier;

1 tasse de lait écrémé;

1 œuf;

1 cuillère à café de levure de niveau;

1 filet (150 g) de poulet râpé;

1 aubergine coupée en cubes;

2 tomates hachées;

3 cuillères à soupe de petits pois;

½ oignon haché;

Sel et persil

préparation

Faire revenir l’oignon, le persil, les tomates, l’aubergine, le poulet et le sel. Placer dans un bol l’oeuf, la farine, le lait, les petits pois et la levure, ajouter le sauté et bien mélanger, jusqu’à homogénéité. Porter au four préchauffé à 200 ° C pendant environ 30 minutes ou jusqu’à ce que la pâte soit cuite.