L’audience de la télévision augmente après la mise en quarantaine des coronavirus

▲ Tim Allen (à gauche) et Héctor Elizondo, dans une scène du programme Last Man Standing. La consommation de programmes de télévision a augmenté de 8%.

Ap

Journal La Jornada

Samedi 28 mars 2020, p. 7

New York. Un habitué de la télévision américaine, l’actrice de Modern Family Julie Bowen fait la même chose que des millions d’autres pendant la longue quarantaine de coronavirus: elle est assise à la maison à regarder plus de télévision que d’habitude.

Dans un monde bouleversé par la maladie, la télé-audition est en plein essor. C’est une bonne nouvelle inhabituelle pour une industrie en constante diminution, et ses dirigeants espèrent saisir l’opportunité en anticipant ce que les téléspectateurs stressés veulent voir.

Bowen et ses enfants ont regardé la série humoristique NBC Brooklyn Nine-Nine samedi en une seule séance. Je ne l’ai jamais vue auparavant et elle est super amusante. Pour l’instant, j’essaie très fort de rester loin de tout ce qui est sombre ou basé sur la réalité. Je ne veux pas de drame lourd. Je ne peux pas, a-t-il dit.

Aux États-Unis, la consommation télévisuelle a augmenté de 8% par rapport à février, selon la société Nielsen. Cela peut ne pas sembler beaucoup, mais c’est une période de l’année où les statistiques ont tendance à aller dans la direction opposée: avec l’heure d’été et un temps meilleur, plus de gens passent du temps à l’extérieur, loin de la télévision.

Les journaux en hausse

Il n’est pas surprenant que les programmes d’actualités en profitent le plus. Il y a vingt ans, les bulletins de nouvelles du soir étaient au bord de l’extinction. Cependant, plus de 32 millions de personnes se sont connectées chaque nuit.

Il y a eu d’autres programmes qui ont rapporté, ou parlé, que les nouvelles ont atteint des niveaux historiques la semaine dernière. Sunday Morning de CBS avait son audience la plus élevée depuis 1994 le week-end dernier et Face the Nation depuis 1991. The View d’ABC avait sa semaine d’audience la plus élevée depuis janvier 2019 et il en était de même pour NBC Today.

Presque tous les jours, la star de la télévision devenue politicien Donald Trump donne des conférences de presse à la télévision par câble et a atteint 4,4 millions de téléspectateurs lors d’un briefing diffusé mardi dernier par Fox News. L’impact de cette exposition sera visible en novembre.

De plus, les fans du gouverneur de New York, Andrew Cuomo, qui sort également presque tous les jours avec des briefings sur les coronavirus, sont en hausse.

J’ai commencé à rire de ses blagues, a écrit Rebecca Fishbein sur le site Jezebel. «Je me retrouve à toucher mes cheveux quand il parle d’une capacité accrue à tester. J’ai été charmé quand il a dit à un journaliste qu’il avait sa propre routine d’exercice.

L’audience de jour de . a augmenté de 132% par rapport à la même semaine de l’année dernière; La chaîne Fox News 77 et MSNBC 38 pour cent, selon Nielsen.

Cependant, on ne peut entendre qu’un certain nombre de mises à jour médicales. Bernadette Scully, qui est à la retraite, a déclaré que son mari la rendait folle en écoutant Fox News toute la journée de manière isolée.

Les nouvelles se répandent de manière inattendue dans le divertissement aux heures de grande écoute. Les radiodiffuseurs soupçonnent qu’ils se débrouillent bien avec leurs émissions de 20 h, en partie parce que beaucoup sont diffusés après une programmation de nouvelles locales. Par exemple, Last Man Standing de Fox a augmenté son audience en direct de 50%, a déclaré Nielsen.

.