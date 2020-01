L’audition de Takashi Miike est une histoire d’amour qui remue l’estomac [Butcher Block]

Butcher Block est une série hebdomadaire célébrant les films d’horreur les plus extrêmes et les esprits derrière eux. Dédié au gore graphique et aux éclaboussures, chaque semaine explorera le noir, le dérangé et le dépravé dans l’horreur, et le sang et les tripes impliqués. Pour les films qui utilisent les effets spéciaux du gore comme forme d’art, et les fans qui se délectent du carnage, cette série est pour vous.

Le tournant du siècle a marqué la montée et la chute de l’engouement pour J-Horror. Ringu a déclenché une vague d’horreur populaire au début, consacrée aux fantômes vengeurs à poil long originaires du Japon. Les films sortis à cette époque comprenaient One Missed Call, Ju-On: The Grudge, Pulse, Dark Water, etc., ainsi que quelques remakes américains. Au milieu de la mer des esprits maudits dans de longues robes blanches, cependant, est venu Audition; une entrée extrême et troublante dans l’horreur japonaise qui a évité le surnaturel pour quelque chose de beaucoup plus inquiétant, réalisateur Takashi Miike attention internationale.

Shigeharu Aoyama (Ryo Ishibashi) est un veuf d’âge moyen qui est poussé par son fils adolescent Shigehiko (Tetsu Sawaki) pour revenir dans le jeu de rencontres. Son ami, producteur de films, propose d’organiser un casting pour un feuilleton qu’il n’a pas l’intention de faire, afin que Shigehiko puisse déverser sur les candidats des centaines de jeunes femmes en lice pour le rôle. À l’insu des espoirs, Shigehiko est à la recherche d’une nouvelle mariée avec un critère spécifique; quelqu’un de calme, joli et convenable avec une formation en musique classique ou en danse.

Il est immédiatement frappé par Asami Yamazaki (Eihi Shiina), une danseuse à la voix douce avec une histoire de vie enchanteresse. Tellement frappé, que Shigehiko écarte les inquiétudes de son ami producteur concernant les divergences dans le curriculum vitae d’Asami et son comportement étrange.

Une romance sentimentale commence entre Shigehiko et Asami. Elle joue le rôle qu’il envisageait, et il ne semble jamais la voir au-delà de sa liste de traits convoités. Pendant un certain temps, Miike fait un excellent travail en mettant le spectateur à la place de Shigehiko qu’il est facile d’oublier que c’est un film d’horreur. Finalement, à petites doses, les fissures dans le personnage d’Asami commencent à apparaître. Des signes qu’elle est plus dangereuse que la petite amie servile qu’elle semble être. Bien que le film soit une adaptation de Ryu MurakamiRoman du même nom (il a également écrit Piercing), Miike ajoute sa propre touche macabre. La scène effrayante dans laquelle Asami est assise dans son appartement presque vide en attendant que Shigehiko appelle, par exemple, est tout ce que Miike fait.

Lorsque Shigehiko remarque enfin que quelque chose ne va vraiment pas avec son amour de dame, le château de cartes lâche qu’il a assemblé s’écrase durement et rapidement. Miike donne le coup d’envoi de l’acte final avec une révélation bouleversante; une scène d’un homme à qui il manque une langue, des pieds et plusieurs doigts rampant hors d’un sac de jute alors qu’Asami vomit dans un bol pour chien. Il éclabousse alors qu’elle le pose devant l’homme, qui le chevauche avec impatience. Il marque le début du cauchemar incarné de Shigehiko qui vous fera regarder l’acupuncture et la corde à piano sous un jour nouveau et inquiétant.

«Kiri, kiri, kiri», dit joyeusement Asami, et elle enfonce des aiguilles dans sa chair. La traduction, “Plus profond, plus profond, plus profond!” C’est avant qu’elle ne garrote son pied avec une corde à piano; il est paralysé de l’arrêter. Artiste effets maquillage spéciaux Yuichi Matsui (Ichi the Killer, Kill Bill: Vol. 1) a géré les visuels macabres et les effusions de sang, mais une grande partie de ce qui rend Audition si efficace est la conception sonore. Le bruit du fil qui scie contre la chair. Le bruit d’Asami qui se dégrade en arrière-plan, suivi de près par l’homme gémissant, le sifflant. Le son est tout aussi vital pour créer une horreur viscérale que le gore et les tripes à l’écran et l’éditeur d’effets sonores Kenji Shibasaki (Akira, Battle Royale) et le département du son méritent des éloges sérieux pour celui-ci.

Vingt ans plus tard, Audition est toujours en discussion pour ses thèmes et critiques sur le genre et les divisions générationnelles. Cela a également influencé la tendance d’horreur surnommée «torture porn» du début à la mi-août; Eli Roth cité le film comme une influence significative sur Hostel et même mis Miike dans son film dans un rôle de camée.

L’audition est brutale et provocante, et elle reste l’une des meilleures horreurs modernes.