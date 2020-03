L’augmentation de la date de sortie de Gru repoussée en raison d’un coronavirus – / Film

Pardon, Minions nation. Je sais que vous avez tous vos casquettes de baseball et vos shorts de basket Minions, en comptant les jours avant Minions: la montée de Gru arrive dans les théâtres et apporte une pléthore de blagues de pet frais au monde. Mais malheureusement, vous allez devoir attendre encore un peu. Oui, tous les Minions – comme le petit, et celui qui ressemble à un pénis, et celui qui continue de montrer son cul nu – ont tous été retardés indéfiniment en raison du coronavirus.

La date de sortie de The Minions: The Rise of Gru a été retirée du 3 juillet et repoussée… nulle part, du moins pour le moment. Plutôt que d’annoncer une nouvelle date de sortie, Universal adopte une approche attentiste du film, qui rejoint une liste toujours croissante de films à venir qui ont été retirés de leurs dates de sortie. Les cinémas du pays ferment leurs portes à la suite de la panique des coronavirus, et alors que certains films reçoivent le traitement numérique tôt, d’autres sont suspendus.

Chose intéressante, Universal a décidé de mettre un autre de leurs prochains films d’animation, Trolls: World Tour, en numérique le mois prochain. Est-ce à dire qu’ils feront probablement la même chose avec les Minions? Il est peut-être trop tôt pour le dire – juillet est encore dans quelques mois, et Universal espère probablement que la situation actuelle dans laquelle nous nous trouvons sera terminée à temps pour publier les Minions sur grand écran et gagner cette grosse caisse au box-office.

Il y a aussi le fait que Rise of Gru n’est pas encore terminé. Comme Chris Meledandri, fondateur et PDG d’Illumination, l’a déclaré dans un communiqué (via Variety):

«Face à la gravité de la situation en France, nous fermons temporairement notre studio Illumination Mac Guff à Paris. Avec cette décision, nous respectons les directives du gouvernement français et nous mettons tout en œuvre pour ralentir la propagation du virus tout en prenant soin de nos artistes et de leurs familles. Cela signifie que nous ne pourrons pas terminer Minions: The Rise of Gru à temps pour nos sorties mondiales prévues fin juin et début juillet. Alors que nous sommes tous aux prises avec l’énormité de cette crise, nous devons mettre la sécurité et la protection de nos employés avant tout. Nous sommes impatients de trouver une nouvelle date de sortie pour le retour de Gru et des Minions. »

Bien sûr, dans l’attente d’une nouvelle date de sortie en supposant que les salles de cinéma existeront encore dans un proche avenir. Les théâtres sont confrontés à la crise en raison des fermetures, et beaucoup n’ont pas les liquidités pour y rester pendant ces temps d’arrêt et ensuite revenir comme si de rien n’était. L’OTAN (l’Association nationale des propriétaires de théâtres) a promis 1 million de dollars aux employés pendant les fermetures, tout en demandant également au Congrès de renflouer le cinéma. Reste à voir si un tel renflouement aura lieu. Bref, les choses sont vraiment désastreuses en ce moment, et ce serait bien qu’elles ne le soient pas.

Quoi qu’il en soit, euh… Minions! La montée de Gru! Bientôt disponible! Peut être.

