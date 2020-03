Laura Bozzo explose contre Irina et Gabriel Soto: C’est une fille des … et lui Le rat de l’année | Instagram

Laura Bozzo réagit à nouveau aux récents commentaires d’Irina Baeva lors d’une brève interview, le chauffeur répond plus brutalement et envoie un message fort à l’actrice russe.

Le chauffeur péruvien a élevé la voix et envoyé un message fort à l’actrice, à qui elle a montré tout son rejet pour avoir détruit une famille en plus d’avoir souligné au début que “ce n’était un exemple de personne et qu’il la dénigrait en tant que femme”

Mamita Irina Baeva, pour moi, vous ne me représentez pas, oubliez, jamais ».

Maintenant encore le présentateur du programme “Laura en Amérique“Il a précisé que le partenaire actuel de Gabriel Soto n’est pas saint de son dévouement.

Les enfants pour moi, pour Laura Bozzo, sont sacrés, et les enfants ne se touchent pas, et quelqu’un qui utilise les réseaux sociaux pour montrer une aventure est une fille de put *, et met pit * sur elle, elle est une fille du ching * da , et donnez-lui de la fosse *, je vaux bien * ce qu’ils peuvent dire. “

La Péruvienne a déchaîné toute sa fureur après le mercredi 4 février dernier Irina Baeva remarquera les commentaires que le conducteur Laura Bozzo se rendra compte de la faible importance de sa participation à la conférence sur l’autonomisation des femmes “What a Woman”.

Il convient de mentionner que la plate-forme se compose d’une série de conférences, d’ateliers enseignés principalement par les femmes reconnus dans différents domaines de la société et qui peuvent inspirer d’autres femmes, ce qui sera réalisé dans le cadre de Journée Internationale de la Femme.

La même actrice d’origine russe a tenté de minimiser les commentaires du conducteur qui n’a aucun scrupule à exprimer ce qu’elle pense, cependant, Irina Il a répondu qu’il avait déjà appris à critiquer celui qui venait et qu’il savait désormais qui ne demanderait pas conseil.

Maintenant le conducteur Il a répondu avec tout à l’actrice, qui a également dit “pas le seul coupable dans cette”

Oeil!, Je ne dis pas que Gabriel Soto n’est pas le coupable, que malheureux j’ai déclaré le rat de l’année, c’est-à-dire le simple nombre des malheureux, mais pour être misérable c’est comme quand tu commets un crime, quand tu commets un crime ce n’est pas seulement qui le commet, mais qui aide à le commettre. »

De même, il a terminé ce qui le gênait le plus à propos de la jeune femme comédienne c’est le fait qu ‘”ayant touché les filles, ayant dit que je vais vous épouser et que je vais vous donner un fils”, a conclu le chauffeur des caméras de “Sale el Sol”.

