Laura Bozzo fait ses adieux à la télévision et se lance dans le monde de Youtube | Instagram

La célèbre présentatrice de télévision Laura Bozzo ne cesse de nous surprendre, et cette fois elle annonce qu’elle dit au revoir à la télévision, pour démarrer un nouveau projet et entrer dans le monde de Youtube.

La conductrice s’est vraiment montrée excité pour libérer ce nouveau projet, où elle a mentionné que nous la verrons telle qu’elle est. Auparavant, il avait déjà cette chaîne, mais il a fait quelques ajustements afin de relancer son produit.

La Mexicaine péruvienne, nationalisée, a déclaré que bien que tout le monde la connaisse, elle verra maintenant réel et original Laura Bozzo.

Vous pourriez être intéressé: critiquer Laura Bozzo

“Enfin, l’attente est finie car ils savent qu’aujourd’hui nous avons commencé à enregistrer pour notre chaîne YouTube, nous avons ici Ana et Victoria préparant déjà tout ce qui va arriver, ils disent tout, misérable, abusif, fou, eh bien oui je suis fou, mais la vraie Laura va juste la rencontrer », entend-elle dire.

L’appel “pauvre avocat”Avec son clip promotionnel, il a écrit:

Très bientôt, ma nouvelle chaîne YouTube pourra s’abonner et regarder du contenu totalement différent. Vous me connaîtrez sans censure et ce que vous voulez consulter écrivez-moi pour ma section Laura Dime ».

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Après avoir annoncé Laura Bozzo votre nouveau projet en YouTube, les fidèles adeptes ont commencé à commenter le retour du chauffeur via une plateforme numérique, car ses fans lui ont souhaité succès dans sa nouvelle chaîne.

Cette nouvelle chaîne sera un endroit où seules les personnes ordinaires seront le protagoniste et ce qu’elle veut réaliser, c’est d’avoir un réelle proximité Avec tout le monde.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

Laura a expliqué à ses disciples Instagram Ce projet ne marquera pas la fin de sa carrière télévisuelle, car il promet de continuer à aider davantage de familles. On dit qu’il a plusieurs projets du Histoires de Laura et Qu’est-ce qui se passe Laura.

Vous pouvez également lire: Raúl de Molina prend par erreur la fameuse pilule bleue

.