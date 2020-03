Laura Dern a eu du mal à obtenir des rôles après un épisode de “Ellen”

Tout le monde considère Laura Dern comme l’une des plus belles réussites d’Hollywood après plus de 40 ans de récompenses et de réussites à décrocher certains des rôles de cinéma / télévision les plus convoités. Il y a vingt-trois ans, cependant, les choses étaient un peu difficiles après qu’elle ait joué une lesbienne dans la sitcom des années 90 d’Ellen DeGeneres.

Quiconque se souvient du célèbre épisode à paraître, The Puppy Episode, se souviendra que Dern a joué une lesbienne qui encourage le personnage d’Ellen à devenir gay. Bien sûr, cela a créé un moment historique, mais aussi de graves divisions à l’échelle nationale.

Cela semblait prouver qu’il y avait un mouvement conservateur plus fort à Hollywood que quiconque ne le supposait dans les années 90. Le plus surprenant est ce que Dern a dû endurer pendant un certain temps.

Laura Dern avait besoin de sécurité après avoir fait l’épisode

Laura Dern dit qu’apparaître dans l’épisode de sortie historique de la sitcom ‘Ellen’ il y a plus de deux décennies était “un honneur incroyable”, mais, a-t-elle récemment révélé, elle a perdu son travail et avait besoin d’un “détail de sécurité complet” après sa diffusion. https://t.co/6CDCarvWOS

– NBC News (@NBCNews) 8 décembre 2019

Tout le monde était tellement ravi en 1997 de faire cet épisode d’Ellen, qu’ils ne réalisaient pas quelles pourraient être les répercussions. Après tout, 1997 était encore une époque où de nombreuses personnes gays avaient encore peur de sortir. Ils étaient également des cibles plus importantes qu’ils ne l’avaient imaginé, en dehors de certains points de vue sur des choses qui commencent à changer.

Les plus grands changements n’ont eu lieu que dix ans plus tard, raison pour laquelle Dern a rencontré de sérieux problèmes après son apparition à Ellen. Elle a expliqué dans une interview accordée au New York Magazine l’année dernière qu’elle n’y avait rien pensé au début lorsqu’on lui a demandé de comparaître pour la première fois.

On lui a probablement demandé de faire quelque chose d’aussi courageux pour la télévision sur le plateau. Au-delà de là, elle ne voyait pas venir à quel point un cauchemar allait se transformer.

Ces circonstances ont même conduit à des menaces de mort, ce que l’on ne voit généralement pas aujourd’hui à une époque où le tournant de la marée était déjà largement accepté.

Quelle était la gravité des menaces de mort?

Selon Dern, une interview avec Oprah Winfrey sur le tournage d’Ellen 1997 a prouvé que les choses allaient devenir étranges. Une alerte à la bombe avait apparemment été invoquée, ce qui avait poussé les forces de l’ordre à envahir le studio. Apparemment, on avait entendu parler de l’épisode et de ce que cela ferait probablement de changer les personnages de la télévision à partir de là.

Non pas que Dern n’ait pas eu d’avertissement. Elle a également reçu des appels d’hommes gais qu’elle connaissait lui demandant de ne pas faire le spectacle parce qu’ils avaient peur des implications professionnelles. Avec une véritable peur pour sa sécurité, il est effrayant d’imaginer à quel point cette folie était folle.

De nos jours, de nombreuses personnes considèrent les années 90 comme une décennie complaisante où tout le monde était à l’aise. Des histoires comme celle-ci rappellent à tous comment quelques événements importants ont provoqué des tremblements de terre majeurs au niveau social.

Rappelons-nous que 42 millions de personnes ont regardé l’épisode d’Ellen ci-dessus. Pas étonnant que les opposants aient pensé que cela conduirait à un nouveau précédent télévisé. Eh bien, ce n’est pas tout à fait; certaines émissions de télévision et certains films tentent toujours d’intégrer des personnages plus inclusifs.

Laura Dern | Matthew Eisman / .

Laura Dern s’est clairement démarquée pour une carrière réussie

Selon certaines sources, Dern a dû faire face aux répercussions pendant un an après la diffusion de l’épisode d’Ellen. Les rôles étaient un peu moins disponibles jusqu’à ce que les souvenirs commencent à s’estomper dans les années 2000. À ce moment-là, elle était redevenue l’une des plus grandes actrices d’Hollywood.

Rien qu’au cours des cinq dernières années, elle a participé à de nombreux projets que tout le monde ne peut nier comme des pics de carrière absolus. Une partie de cela comprend le fait de gagner un Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle cette année pour Wedding Story.