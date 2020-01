Laura Dern dans la série Just One Drink Quibi de Nick Hornby – / Film

Avez-vous regardé Wedding Story et pensé: «Mec, j’aimerais toute une série qui est juste Laura Dern avec un verre à la main en donnant des conseils avisés et en criant sur le patriarcat »? Quibi vous répondra à cette demande. La plate-forme de streaming mobile, qui offrira des morceaux de contenu miniatures conçus pour être consommés en 10 minutes ou moins, a exploité Dern pour jouer dans la prochaine série Juste un verre, qui sera écrit par un scénariste nominé aux Oscars et un auteur primé Nick Hornby (Brooklyn, à propos d’un garçon). Dern jouera le rôle d’un barman qui sert une série de clients dans des vignettes en un acte. Et honnêtement, cela ressemble au rêve.

Deadline rapporte que Quibi est en train de développer la courte série Just One Drink, qui mettra récemment Dern en vedette «dans une série de vignettes en un acte entre un barman et les clients qu’elle sert, qui sont tous dans divers états de délabrement émotionnel».

Le directeur de Dern produit la série aux côtés de Hornby, l’auteur de About a Boy, High Fidelity, et le scénariste nominé aux Oscars pour An Education, qui écrit la série. Jayme Lemons pour Jaywalker Picture et Elisa Ellis pour Platform One Media sont également producteurs exécutifs.

Le mal nommé Quibi a décroché une liste impressionnante de célébrités, dont des cinéastes prestigieux comme Steven Spielberg, Antoine Fuqua, Sam Raimi, Steven Soderbergh, et Guillermo del Toro. Mais les stars des projets de Quibi, alors qu’ils sont de grands acteurs de personnages ou des étoiles montantes, n’ont pas l’appel «les regarderait lire un annuaire» de Dern. L’actrice infiniment charismatique balaie la saison des récompenses avec sa performance dans Marriage Story, ramassant des trophées aux Golden Globes, aux SAG Awards, et est clairement le favori des Oscars en février. Et il y a, bien sûr, sa performance extrêmement amusante dans Big Little Lies, qui lui a valu un Emmy en 2017 et la relie à un autre nouveau projet Quibi, la nature docuseries Fierce Queens, qui sera racontée par sa co-star de Big Little Lies Reese Witherspoon.

Quibi lance 6 avril 2020.

