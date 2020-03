Laura, sixième expulsée en ne faisant pas correctement un Américain

Les «maîtres de la couture» sont entrés dans la seconde moitié de l’édition et il y a de moins en moins d’apprentis qui poursuivent leur carrière dans le programme. La sixième émission avait clairement un favori, Joshua, qui a gagné le tablier d’or pour son bon travail lors du premier test, mais aussi un expulsé, Laura, qui est venue une nuit pleine de complications.

Laura, sixième expulsée des ‘Masters of couture’

Lors du test en équipe, les apprentis ont déménagé à Majorque pour fabriquer des chaussures Camper. Laura, qui n’avait jamais été à la tête d’une équipe, a été choisi par les juges pour cette mission. Cependant, ils avaient encore une surprise de plus pour les capitaines, et c’est que Laura et Joshua ont échangé leur équipement pour prendre le relais de l’autre, étant également apprécié pour le travail de cette deuxième équipe. Joshua a pu apporter la chaussure de son équipe à la table, mais Laura n’a pas pu le faire à temps en essayant de réparer ses chaussures. Cette situation a donné à Laura un sentiment de culpabilité car elle ne pouvait pas le présenter dans la marge établie, bien que, plus tard, Palomo Espagne lui ait assuré que a eu de nombreux échecs Ils étaient la responsabilité de tous.

Avec ce résultat, Laura, Margarita, Borja et Begoña ont marché vers le test d’élimination. En elle, ils devaient faire un Américain suivant les mesures de certains modèles. Margarita et Begoña, les seules qui pouvaient encore demander l’or incontournable, semblaient plus en sécurité avec leur travail, ce qui a été démontré dans l’évaluation lorsque les deux ont été les premiers à savoir qu’ils étaient encore une semaine de plus dans les ateliers des “ maîtres de la couture ” .

La décision entre Laura ou Borja

De l’autre côté de la pièce se trouvaient Laura et Borja. Le premier avait été très tardif tout au long du test, toujours un pas derrière leurs pairs. De plus, le risque de choisir un néoprène comme tissu, couplé à des défauts de fabrication, l’a conduite sur la corde raide. Pour sa part, le basque a présenté un américain qui manquait beaucoup de temps de travail, car il restait plusieurs détails à peaufiner. Enfin, Lorenzo Caprile s’est prononcé Nom de Laura comme le sixième expulsé de l’édition.

