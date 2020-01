Laura Zapata se moque de sa sœur Ernestina Sodi: celle qui la paie

Laura Zapata taquine sa sœur par accident | Instagram

Il est apparu que l’actrice Laura Zapata a récemment critiqué sa sœur Ernestina Sodi qu’il a appelé ivre a également dit: “Celui qui le paie.”

Ce qui précède, après les nouvelles qui se sont produites au cours des derniers jours où il a désigné la demi-sœur de l’actrice Ernestina Sodi qui aurait écrasé un livreur de nourriture après avoir conduit en état d’ébriété.

Comme le note le méchant des mêmes feuilletons dont il a confirmé à plusieurs reprises qu’il n’avait pas gardé de contact avec ses sœurs depuis longtemps, mais les tensions ont été réaffirmées après le récent incident de la sœur de Thalia, Ernestina.

Vous pourriez être intéressé Thalia et Laura Zapata se réunissent pour féliciter leur grand-mère après avoir 102 ans

L’actrice, célèbre pour ses rôles dans lesquels elle a joué l’un des méchants les plus connus de la télévision, Laura Zapata Il a fait des commentaires agréables à sa demi-sœur lors de sa rencontre avec les journalistes.

Je me suis depuis longtemps découplé de tout ce groupe, vous êtes témoins, et bien, rien, juste regarder et voir les choses de loin … Je crois que l’univers est équilibré, alors je crois au karma, je crois au dharma , Je pense que celui qui le paie c’est pourquoi vous devez marcher comme une chèvre dans la verrerie … ou bouger … vous devez vous comporter droit et être honnête, clair. “

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

De plus, l’actrice, Laura Zapata J’envoie une recommandation au grand public sur l’insistance des médias à ce sujet:

Si vous buvez … ne conduisez pas. “

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

De la même manière, il s’est déclaré favorable au retrait du permis de conduire à les gens Ils conduisent dans un état gênant à cause de l’alcool.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Les événements présumés se sont produits samedi dernier, le 11 janvier, lorsque la mère de Camila Sodi distribué dans le quartier des Bosques de las Lomas.

Comme ils le soulignent, la sœur de Thalia et Laura Zapata Il était sous l’influence de l’alcool quand, dans son camion, il a heurté un motocycliste qui a heurté l’arrière du véhicule qui roulait sur cette route.

Vous pouvez également lire Reveal Camila Sodi sous la peau de Ruby sur une affiche

L’homme de 44 ans, a été identifié Alberto Guzman, a été coincé entre sa moto et une autre voiture qui était garée.

.