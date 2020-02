Lauren Graham est-elle toujours amie avec ses camarades «Gilmore Girls»?

Lauren

Graham est totalement dans l’idée de faire revivre ses Gilmore Girls

personnage pour un autre projet, que ce projet arrive sur Netflix ou Broadway

étape. La starlette qui parle vite a dit à Kelly Clarkson qu’elle serait à bord avec

une

Gilmore Girls musical, et elle a suscité l’espoir des fans en posant pour un selfie

avec Melissa McCarthy, qui a joué Sookie St. James pour la durée du

séries. Bien qu’un deuxième réveil ne soit pas encore confirmé, il ressemble à Graham

traîne toujours avec certains de ses costars.

Lauren Graham est-elle proche d’Alexis Bledel?

Graham et Alexis Bledel ont joué mère et fille pendant sept ans

années sur Gilmore Girls et semblait avoir une relation extraordinaire même

hors écran. Bledel s’est tourné vers Graham pour obtenir de l’aide au début de la série,

car c’était le premier rôle important de Bledel. Alors que le duo était super proche à l’écran,

on dirait qu’ils ne se voient plus beaucoup maintenant. Selon Bustle,

Bledel et Graham n’ont pas la possibilité de se connecter si souvent.

Graham vit à Los Angeles, tandis que Bledel est occupé avec elle

la vie à Brooklyn. Graham a noté qu’elle et Bledel ont un lien spécial et que

elle est super fière de tout ce qu’elle a accompli, mais quant à la fréquentation régulière,

cela n’arrive tout simplement pas. Peut-être que le duo pourra raviver une relation

sur le tournage de Gilmore Girls bientôt.

Avec qui Lauren Graham sort-elle?

Bien que Bledel et Graham n’aient pas non plus la possibilité de se connecter

souvent, il y a quelques acteurs que Graham peut rattraper régulièrement.

Graham a dit à InStyle qu’elle avait pu rattraper Kelly

Bishop et qu’elle a des rencontres régulières avec Yanic Truesdale.

Bishop a joué Emily

Gilmore pendant les sept saisons de Gilmore Girls et l’a récupérée

rôle pour la renaissance de Netflix 2016. La relation d’Emily avec le personnage de Graham,

Lorelai

Gilmore, était compliqué à l’écran, mais hors écran, les deux actrices semblent

de bien s’entendre nager. Truesdale dépeint Michel Gerrard, l’auberge angsty

employé. Bien que Gerard n’ait peut-être pas été un personnage principal pour la majorité des

la série, les fans sont rapidement tombés amoureux de son sarcasme et de sa nature bourru.

Le casting se réunira-t-il pour un nouveau réveil?

Alors que Graham est occupée à passer du temps avec son ancienne famille et ses amis à l’écran et à travailler sur d’autres projets, les fans sont les plus intéressés à la voir reprendre son rôle de Lorelai. Alors que Amy Sherman-Palladino, plusieurs acteurs et Netflix sont tous à bord pour l’idée, rien n’est encore confirmé. S’ils attendent le feu vert de Graham, il semble qu’ils l’aient. Graham a été assez ouverte sur sa volonté de rejoindre le casting. Keiko Agena, qui a interprété le meilleur ami de Rory Gilmore, Lane Kim, pendant sept saisons, estime également qu’une deuxième saison devrait avoir lieu. Elle a dit qu’elle pensait qu’il restait plus d’histoire à raconter.

Le casting de «Gilmore Girls: une année dans la vie» | Alberto E. Rodriguez / .

Sherman-Palladino a noté que la renaissance originale s’est déroulée de manière très organique, et il est probable qu’elle souhaiterait que la deuxième saison se déroule de la même manière. Pour l’instant, elle est occupée à travailler sur une série de projets Amazon, dont The Marvellous Mrs Maisel. Cela ne signifie pas qu’elle ne rédigera pas un autre scénario pour Rory et Lorelai; Sherman-Palladino a une clause écrite dans son contrat qui lui permettrait de composer une autre saison de contenu pour Netflix, selon Pop Culture.