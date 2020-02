Lauren Graham incarne le nouvel entraîneur du redémarrage des Mighty Ducks de Disney +

Lauren Graham incarne le nouvel entraîneur de la série The Mighty Ducks de Disney +

28 ans se sont déjà écoulés depuis la sortie en salles du film classique de Disney Les canards puissants, et maintenant Deadline annonce que Disney + a officiellement donné une commande de série de 10 épisodes à la série tant attendue de la comédie dramatique sportive de 1992 avec Gilmore Girls Lauren Graham, une ancienne élue, s’est jointe à la direction du spectacle en tant qu’entraîneur de l’équipe de hockey junior en titre. En plus de Graham, Bons garçons La star Brady Noon a également été choisie comme jeune leader de la série suivante.

CONNEXES: Josh Peck jouera dans le redémarrage de la série Disney + Turner & Hooch

Les canards puissants La série se déroulera dans l’actuel Minnesota, où l’équipe emblématique en titre est passée des outsiders décousus à une équipe de hockey pour jeunes ultra-compétitive et puissante. Après que Evan (midi), âgé de 12 ans, ait été coupé des Canards sans cérémonie, lui et sa mère Alex (Graham) ont décidé de créer leur propre équipe de ratés pour défier la culture de la concurrence acharnée et gagnante à tout prix. sports pour les jeunes.

Le film original a été réalisé par Stephen Herek. Elle mettait en vedette Emilio Estevez (Le club du petit-déjeuner, Feu de Saint-Elme) en tant que Gordon Bombay, un avocat à succès qui est devenu plus tard l’entraîneur d’une équipe locale de hockey pour jeunes après avoir été condamné à des travaux communautaires en tant que punition pour conduite en état d’ivresse. Après une certaine réalisation de soi, Gordon d’Estevez a aidé l’équipe opprimée en leur enseignant les techniques qu’il a apprises quand il était enfant, ce qui les a conduits à remporter le championnat d’État.

Selon le média, Estevez est actuellement en négociations pour reprendre son rôle de Gordon Bombay dans la prochaine série de suites.

EN RELATION: Thora Birch est prêt à revenir pour Hocus Pocus 2

Les canards puissants La série est co-créée et sera produite par Josh Goldsmith, Cathy Yuspa et l’écrivain du film original Steve Brill avec Goldsmith et Yuspa servant de showrunners. Il sera également produit par Lauren Graham, James Griffiths, Michael Spiller et Jordan Kerner avec George Heller et Brad Petrigala de Brillstein Entertainment Partners. Griffith a également signé en tant que directeur.

Produite par ABC Signature Studios, la série devrait commencer sa production ce mois-ci à Vancouver et devrait être lancée plus tard cette année, exclusivement sur Disney +.