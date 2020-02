Lauren Graham jouera dans la série originale Disney + ‘The Mighty Ducks’

Disney a annoncé les détails de la prochaine série «Mighty Ducks», qui arrivera à Disney + plus tard cette année. Ils ont annoncé que Lauren Graham avait été choisie pour incarner Alex, avec Brady Noon pour interpréter son fils, Evan. Basée sur la franchise à succès des années 90, la série originale de 10 épisodes commence sa production ce mois-ci à Vancouver et sera diffusée plus tard cette année sur le service de streaming. Graham est également co-producteur exécutif de la série.

Dans l’actuel Minnesota, les Mighty Ducks ont évolué, passant des outsiders à la casse à une équipe de hockey de jeunes ultra-compétitive et puissante. Après que Evan (midi), âgé de 12 ans, ait été coupé des Canards sans cérémonie, lui et sa mère Alex (Graham) ont décidé de créer leur propre équipe de ratés pour défier la culture de la concurrence acharnée et gagnante à tout prix. sports pour les jeunes.

Lauren Graham est une actrice, productrice et auteure à succès primée du New York Times, largement connue pour son travail sur les émissions télévisées acclamées par la critique «Parenthood» et «Gilmore Girls». Pour sa performance en tant que Lorelai Gilmore sur «Gilmore Girls », Graham a été nominée pour un Golden Globe Award, deux Screen Actors Guild Awards pour une actrice féminine exceptionnelle dans une série dramatique et deux Television Critics Association Awards pour des réalisations individuelles en dramatique et en comédie. Graham est également apparue sur les six saisons de «Parenthood» de NBC dans le rôle de Sarah Braverman et elle a repris son rôle de Lorelai Gilmore dans «Gilmore Girls: A Year in the Life» sur Netflix en 2016. Elle est apparue récemment dans la célèbre comédie HBO «Curb Your Enthusiasm »et a exprimé le personnage Oxana Hauntley dans la série animée Disney Junior« Vampirina ». Elle peut actuellement être vue dans la nouvelle série dramatique à succès NBC« Zoey’s Extraordinary Playlist », qui a été créée en janvier. Les autres crédits de longs métrages incluent “Max”, “Flash of Genius”, “Evan Tout-Puissant”, “Parce que je l’ai dit”, “Bad Santa”, “Nightwatch” et “One True Thing”. Le premier roman de Graham, Someday, Someday, Peut-être est rapidement devenu un best-seller en 2013 et a été adapté en série télévisée. Graham est remplacé par Eddy Yablans chez ICM Partners et John Carrabino Management.

Noon a récemment joué dans “Good Boys”, qui a ouvert le # 1 au box-office en août et a eu la plus grande ouverture pour une comédie originale en 2019. Noon a fait ses débuts d’acteur en alternant le rôle de Tommy Darmody sur quatre saisons de “Boardwalk Empire” avec son frère jumeau, Conner. Il sera ensuite vu dans la comédie “Marry Me” en face de Jennifer Lopez et Owen Wilson. Midi est avec l’agence Gersh et Marilyn Zitner Management.

“The Mighty Ducks” est produit par ABC Signature Studios, une partie de Disney Television Studios. Steve Brill, le créateur original, scénariste et producteur exécutif des trois films, qui a donné naissance à une franchise de la LNH, est de retour en tant que co-créateur et producteur exécutif de la nouvelle série. Josh Goldsmith et Cathy Yuspa («Le roi des reines», «13 Going On 30»), sont co-créateurs et serviront de showrunners. James Griffiths et Michael Spiller serviront de producteurs exécutifs sous la direction de Griffiths. Lauren Graham est co-productrice exécutive. George Heller et Brad Petrigala de Brillstein Entertainment Partners et Jordan Kerner sont également producteurs exécutifs non-écrivains.

Êtes-vous enthousiasmé par la nouvelle série Disney + «Mighty Ducks»?

