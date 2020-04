Lauren Jáuregui, le supposé couple de Camila Cabello | Instagram

Auparavant, Camila Cabello était auparavant associée à Lauren Jauregui, qui était également membre de l’ancien groupe. Cinquième harmonie.

Ce qu’ils nous ont toujours fait voir, c’est cette union et cette proximité pour tout le temps qu’ils ont passé dans le groupe, ils ont toujours été vus ensemble, ce qui a amené les fans à spéculer sur un possible romance à la relation étroite qu’ils avaient.

Après le départ du groupe de Cabello, les rumeurs constantes et le “shippeo” de “Camren” que les adeptes ont formé, Jaureguí est sorti pour faire une déclaration furieuse et marre du sujet.

Je ces photos. Lauren Jauregui Camila Cabello pic.twitter.com/laj3XHPGH4

Delores Holt Coven LES CHAÎNES INVISIBLES RIEN (@ DeloresHolt18)

8 avril 2020

Je le déteste car c’est envahissant, effrayant, irréel et un manque de respect pour les deux, et c’est quelque chose qui n’a jamais existé, jamais, a précisé la jeune chanteuse.

Et même si Jaureguí n’a pas mis longtemps à se déclarer bis3xu4l, et de sorte qu’il n’y avait aucun doute, car avec les nouvelles les partisans mentionnent qu’ils auraient aimé cela en réalité s’il y avait quelque chose de plus entre les deux, avec plus de raison et épuisé par les spéculations exprimées par Jauregui …

Vous ne vous habituez jamais aux autres s3xu @ lize vous et vos amis juste pour leur fun méchant. C’est la raison, a-t-il conclu.

Au sein du groupe, ils ont toujours été vus ensemble, ayant un fort lien d’amitié ou autre chose peut-être, mais cela n’a jamais été vérifié avec certitude, car après le lancement de “Miss” avec Shawn Mendes, toutes les spéculations ont été brisées en montrant officiellement une relation avec le chanteur.

