Lauren London achète Sherman Oaks House

Lauren London emménage sa famille dans une nouvelle maison.

L’actrice a acheté une maison de 1,7 million de dollars à Sherman Oaks, en Californie. Le chalet de style espagnol mis à jour, construit à l’origine en 1949, est situé derrière les murs et les portes dans le quartier suburbain de la vallée de San Fernando.

Selon Variety, la résidence de 2 600 pieds carrés comprend quatre chambres et trois salles de bain avec une pelouse herbeuse et une cour avec piscine, spa et bar.

Les autres caractéristiques du plan d’étage à aire ouverte comprennent un salon équipé d’une cheminée qui se connecte à un bureau / bureau, une salle à manger formelle et une cuisine avec des appareils en acier inoxydable. La chambre principale dispose d’un balcon privé, d’un dressing avec des meubles sur mesure, d’une baignoire et d’une pomme de douche à effet pluie.

Le natif de Los Angeles, 35 ans, a acheté la maison à Matt Cedeño, acteur de «Days of Our Lives» et de «Devious Maids», et à son épouse Erica Franco.

Londres est la mère de Kameron, son fils de 10 ans avec Lil Wayne, et Kross, son fils de 3 ans avec Nipsey Hussle. Elle est récemment apparue aux Grammys où Nipsey a remporté deux prix pour la meilleure performance de rap («Racks in the Middle») et la meilleure collaboration de rap / chant («Higher»). Elle s’est également associée à PUMA pour lancer la collection de vêtements PUMA x The Marathon en l’honneur de son petit-ami décédé.

