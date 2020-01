Lauren London dévoile la collection Puma de Nipsey Hussle

Le marathon continue.

Lauren London a dévoilé un premier aperçu de la nouvelle collection PUMA x The Marathon Clothing en l’honneur de Nipsey Hussle. La collaboration, intitulée «Hussle and Motivate», mettra en vedette des pièces clés rééditées de la première collection de Puma avec le regretté rappeur.

“Pour continuer à honorer la vision et l’héritage de Nipsey Hussle, PUMA et The Marathon Clothing rééditent ensemble leur première collection”, a déclaré PUMA dans un communiqué à Newsweek.

La campagne met en vedette la famille et les amis de Nipsey, notamment Londres et YG, ainsi que les artistes All Money In de Nipsey J. Stone, Killa Twan et Pacman Da Gunman, qui modélisent des survêtements noirs et rouges dans les images promotionnelles.

Londres a également partagé une autre photo portant un tee-shirt blanc qui se lit comme suit: «Nous (les vêtements du marathon) honorons l’endurance et la foi inébranlable de ceux qui n’ont jamais arrêté. Nos produits représentent leur témoignage. La vie est un marathon. “

La première collection PUMA x TMC est sortie en septembre 2019 et s’est rapidement vendue. La réédition sera lancée le 1er février chez certains détaillants et sur PUMA.com, et comprend des survêtements et des t-shirts co-marqués avec des motifs à carreaux et des motifs TMC, ainsi que les baskets California de PUMA en noir et blanc. Les prix varient de 40 $ à 100 $.

Le mois dernier, Londres a lancé une vidéo pour la campagne «Forever Stronger» de PUMA. Le clip de trois minutes et demie, créé par l’actrice elle-même, rend un hommage sincère à son défunt petit-ami.

Tous les produits nets de la vente de la collection PUMA x TMC iront directement à la Fondation «Nip» du quartier, qui donne à la communauté du sud de Los Angeles et aux quartiers du monde entier les moyens de se développer.