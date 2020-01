Lauren London pose à côté des nouvelles plaques certifiées RIAA de Nipsey Hussle lors d’un événement Grammy

Félicitations au quartier Nip!



Grammy Week a mis Los Angeles dans un état tizzy alors que la ville est envahie par les fêtes de l’industrie. Les gens se réunissent, se frottent les coudes et se déchaînent carrément à Los Angeles avant la cérémonie de la musique convoitée ce week-end. Les Grammys ont annoncé qu’ils honoreraient le rappeur tué Nipsey Hussle lors de la cérémonie avec une performance qui comprend Kirk Franklin, DJ Khaled, John Legend, Meek Mill, Roddy Ricch et YG.

“Activiste, entrepreneur et rappeur, Nipsey Hussle a eu un impact durable non seulement sur sa communauté, mais aussi sur la culture en général”, a déclaré Ken Ehrlich, producteur exécutif des GRAMMY Awards. “On ne peut nier l’influence qu’il a eue et son héritage se fera sentir pour les générations à venir. Nous sommes honorés de réunir ce groupe incroyable d’artistes pour célébrer la vie de Nipsey et rendre hommage à ses nombreuses contributions à la musique. Il est sûr d’être un performance mémorable. “

Juste avant la remise des prix, Lauren London et une poignée de proches de Nipsey ont assisté à un événement où ils ont reçu les plaques nouvellement certifiées du défunt rappeur. Les images ont été initialement partagées par Karen Civil sur son histoire Instagram, mais ont depuis circulé sur les réseaux sociaux. Sur une photo, Lauren London pose à côté de la dernière réalisation de son âme sœur.

Il est rapporté que Nipsey a obtenu 10 nouvelles certifications RIAA, y compris Victory Lap et ses “Racks in the Middle” assistés par Roddy Ricch, qui sont tous deux devenus platine. Nipsey est également nominé pour trois Grammys cette année, dont deux pour «Racks in the Middle» pour la meilleure chanson de rap et la meilleure performance de rap, et «Higher» avec DJ Khaled et John Legend pour la meilleure performance de rap / chanté. Découvrez quelques films ci-dessous .

