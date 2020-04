Lauren London rend hommage à Nipsey Hussle à l’occasion de l’anniversaire de sa mort

Lauren London a écrit un long message réconfortant sur Nipsey Hussle dans une publication Instagram sur le premier anniversaire de sa mort.



Cela fait un an jour pour jour que Nipsey Hussle a été abattu à Los Angeles. L’héritage du rappeur a continué d’avoir un impact sur les communautés du monde entier, car ses rivaux se sont amendés et des groupes qui étaient autrefois en désaccord se sont réunis pour élever la prochaine génération de dirigeants. Le procès d’Eric Holder, l’homme qui aurait tiré sur Nipsey Hussle ce jour fatidique, est à l’horizon, mais entre-temps, les proches de Nipsey ont rendu hommage au rappeur tué, y compris l’amour de sa vie, Lauren London.

Alors que des milliers de fans de Nipsey ont félicité le rappeur à l’occasion du premier anniversaire de sa mort, Lauren London a profité de son compte Instagram pour partager des mots réconfortants dédiés à son défunt partenaire. Nous avons inclus ses mots dans leur intégralité pendant qu’elle les rédigeait pour maintenir l’intégrité du message.

Ça lit:

Le temps est trompeur

Cela fait un an que vous avez fait la transition

La douleur est aussi forte aujourd’hui qu’elle l’était il y a un an

Dieu sait que je donnerais n’importe quoi pour te revoir

Je ne pensais pas que j’allais survivre une seconde à tout ça

Les prières m’ont maintenu ensemble

Les enfants me font continuer et

Gods Grace et Mercy m’ont porté jusqu’ici

Comme aujourd’hui fait un an

Je suis fort à cause de toi

Parce que je sais que tu ne l’aurais pas autrement

Parce que je me souviens de chaque conversation de fin de soirée que nous avons eue sur la résilience et la peur

Parce que tu étais mon plus grand professeur et parce que tu es toujours avec nous, en esprit

Avec

chaque souffle que je prends

Je vous honore

Je porte cette douleur avec un but

Je promets de te rendre fier

Je promets d’appliquer tout ce que tu m’as appris

Dans la vie et dans la mort

Ermias Asghedom

Il n’y en aura jamais d’autre

Jusqu’à ce que nous soyons de nouveau ensemble ….

Je t’aime au-delà de la compréhension humaine (mais tu le sais déjà) 🏁

Le marathon continue. Découvrez le post Instagram de Lauren London ci-dessous.

