Lauren London rend un hommage puissant à Nipsey Hussle à l’occasion de son anniversaire de décès

Alors que les fans et les amis célèbrent la vie et l’héritage de Nipsey Hussle lors du premier anniversaire de sa mort, Lauren London se souvient de l’homme qu’elle a appelé un petit-ami et un père.

Avant la fin du 31 mars, l’actrice est allée sur Instagram pour réfléchir à la douloureuse année écoulée et à la façon dont elle a pu faire face. Londres, qui partage un fils de 3 ans nommé Kross avec Nipsey, a posté une photo d’elle aux côtés de Nipsey dans son magasin de vêtements Marathon.

«Cela fait un an que vous avez fait la transition», a-t-elle commencé. «La douleur est aussi forte aujourd’hui qu’elle l’était il y a un an. Dieu sait que je donnerais n’importe quoi pour te revoir, je ne pensais pas que j’allais survivre une seconde à tout ça. “

Mais elle a pu trouver la force de continuer grâce à sa famille, à Dieu et à Nip. «Les prières m’ont maintenu ensemble. Les enfants me font avancer et Gods Grace et Mercy m’ont mené jusqu’ici. Comme aujourd’hui fait un an, je suis fort à cause de toi Parce que je sais que tu ne le ferais pas autrement Parce que je me souviens de chaque conversation de fin de soirée que nous avons eue sur la résilience et la peur dans l’esprit. “

Son puissant hommage s’est terminé par un vœu. «À chaque respiration que je prends, je vous honore, je porte cette douleur avec un but précis, je vous promets de vous rendre fier», a-t-elle déclaré. «Je promets d’appliquer tout ce que vous m’avez appris dans la vie et dans la mort. Ermias Asghedom Il n’y en aura jamais d’autre jusqu’à ce que nous soyons de nouveau ensemble…. Je t’aime au-delà de la compréhension humaine (mais tu le sais déjà). »

Le couple a commencé à se fréquenter en 2013 après s’être rencontré sur les réseaux sociaux. Plus tôt cette année, Londres s’est associée à PUMA pour lancer une collection en l’honneur de Nipsey, tous les bénéfices étant reversés directement à la Neighbourhood Foundation. Elle a également rendu hommage à Nipsey dans une vidéo pour la campagne “Forever Stronger” de PUMA.

Les pairs de Nipsey, dont The Game, Big Sean, DJ Khaled et Roddy Ricch, ont également profité des médias sociaux pour saluer la légende du rap, qui a été tué devant son magasin de vêtements Marathon à l’âge de 33 ans.

Lisez l’hommage touchant de Londres ci-dessous.