L’Australie est sur le point de vivre une peste araignée

L’Australie ne passe pas un bon moment ces derniers temps. D’abord la vague de feux qui a frappé la flore et la faune, puis les terribles inondations et maintenant, Les experts australiens du Reptile Park pensent qu’une «aubaine d’araignées mortelles est sur le point d’avoir lieu.

Les experts ont publié une publication sur Facebook à propos de laquelle ils mettent en garde contre cet événement:

“Nous lançons un message d’avertissement au public car les récentes conditions météorologiques humides suivies de journées chaudes ont créé les conditions idéales pour que les araignées en entonnoir prospèrent.”

L’Australie abrite au moins 40 espèces de toiles en entonnoir. L’une d’elles est considérée comme l’araignée la plus meurtrière pour les humains partout dans le monde. C’est le redoutable Atrax robustus toxique, originaire de l’est de l’Australie, et il est plus familièrement connu comme l’araignée web de Sydney entonnoir.

Cette prolifération d’araignées n’est pas un phénomène étrange pour les Australiens, car chaque année, lorsque le temps se mouille et que la terre se mouille, les araignées quittent leurs terriers et leur surface.

Les araignées mâles de cette espèce ont un poison six fois plus puissant que les femelles, et les experts disent que ce sont celles dont il faut s’occuper. Le pire, c’est que ces araignées pourraient être dans les vêtements ou à l’intérieur des chaussures.

Les experts du parc semblent enthousiasmés par cette épidémie d’araignées vénéneuses, car ils peuvent en extraire le poison et créer l’antidote pour la morsure, comme ils le font depuis 1980 grâce au programme anti-poison du parc et depuis un an qu’ils n’ont pas il n’y a eu qu’un seul décès par morsure de ces araignées.

Maintenant, cela ne signifie pas que les araignées ne mordent plus les gens, en fait, on estime que chaque année entre 30 et 40 personnes sont mordues par une araignée en entonnoir, mais l’antidote du parc les a tous fait vivre.

Pour produire cet antivenin, les chercheurs traitent d’abord les araignées mâles, puis injectent le résultat dans un lapin. En utilisant l’anticorps que ce mammifère produit plus tard, un sérum peut être développé pour éviter une attaque similaire chez l’homme.

Les experts du parc expliquent dans la publication Facebook qu’ils récompensent toute personne qui ose attraper une araignée web en entonnoir et explique comment le faire. Alors peut-être que vous voulez aller en Australie pour chasser quelques arachnides.

