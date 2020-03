L’auteur-compositeur-interprète country Jan Howard perd la vie | AP

Les auteurs-compositeurs-interprètes country Jan Howard, un auteur-compositeur avec Bill Anderson de “For Loving You” et d’autres succès de ce genre, ont perdu la vie, ont dit des amis. Il avait 91 ans.

L’institution de musique country Grand Ole Opry, à laquelle Howard appartenait depuis près de 50 ans, a annoncé qu’il avait perdu la vie samedi.

“Jan Howard a été une grande inspiration dans la musique country, sur l’Opry, dans une vie”, a déclaré Dan Rogers, vice-président et producteur exécutif de Grand Ole Opry, dans un communiqué.

«Quelle chance nous avons eu de l’avoir autant de nuits sur scène et de discuter avec elle derrière. Nous sommes tous de meilleures personnes pour l’avoir eu dans nos vies “, a-t-il ajouté.

Jan Howard était un chanteur country américain, auteur-compositeur et producteur de Sony Pictures Animation. En tant que chanteuse, elle a placé 30 singles sur la liste des chansons country du Billboard, était membre du Grand Ole Opry et a été nominée pour plusieurs prix importants. En tant qu’écrivain, elle a écrit des poèmes et publié une autobiographie.

De plus, elle était mariée au compositeur américain Harlan Howard. Howard a été élevé principalement à West Plains, Missouri. La famille a déménagé dans divers foyers pendant son enfance. Se mariant à l’adolescence, Howard et son mari ont déménagé plusieurs fois.

En 1957, il a rencontré et épousé Harlan Howard. Au début de leur mariage, il a découvert qu’elle pouvait chanter. Impressionné par sa voix, Harlan s’est arrangé pour qu’elle enregistre des cassettes de démonstration. Ces bandes ont été entendues par d’autres artistes du pays et ont mené à son premier contrat d’enregistrement avec Challenge Records. Howard a fait son premier grand hit country en 1960 avec “The One You Slip Around With”.

Alors que l’écriture de chansons de son mari gagnait en succès, la carrière d’enregistrement de Howard lui emboîtait le pas. Elle a eu son plus grand succès après avoir signé avec Decca Records. Howard a eu de grands succès avec les singles “Evil on Your Mind” (1966) et “My Son” (1968). Il a également connu plusieurs succès après son partenariat avec Bill Anderson, dont le hit numéro 1 “For Loving You” (1967). Le couple a continué à enregistrer et à voyager ensemble jusqu’au milieu des années 1970.

