L’auteur de «Cinquante nuances de gris» vend les droits cinématographiques du livre «The Mister»

Une sorte de manie a pris le dessus après la sortie du premier roman de la trilogie Cinquante nuances de gris, et l’élan a continué avec ses suites. Mais est-ce que quelqu’un s’attendait à ce que la série de films rapporte plus d’un milliard de dollars de ventes de billets? E.L. James a peut-être surpris les opposants, mais pas ses fans, et c’est pourquoi son autre livre est à venir.

Avec cinquante nuances de gris faisant maintenant partie de l’histoire de la culture pop, James est passé à d’autres projets, dont son dernier roman, The Mister. On vient d’annoncer qu’il sera adapté en film.

Auteur E.L. James à l’événement pour «The Mister» | Johnny Louis / .

De quoi parle «The Mister»?

Sorti en avril 2019, The Mister est un autre roman d’amour de James mais il se déroule à Londres. Se déroulant dans les temps modernes, l’histoire suit un noble britannique riche nommé Maxim qui lutte avec la solitude et la responsabilité.

Il tombe amoureux de sa femme de chambre albanaise, la mystérieuse Alessia qui s’est échappée d’un réseau de traite d’êtres humains. Elle se trouve également être une sorte de prodige du piano. Un extrait du synopsis du livre se lit comme suit:

«Maxim peut-il la protéger de la malveillance qui la menace? Et que fera-t-elle quand elle apprendra qu’il a caché ses propres secrets?

Du cœur de Londres à travers la Cornouaille sauvage et rurale à la beauté sombre et interdite des Balkans, The Mister est un tour de montagnes russes de danger et de désir qui laisse le lecteur à bout de souffle jusqu’à la toute dernière page.

Comme la série Fifty Shades of Grey, les critiques sont mitigées pour The Mister, certains lecteurs se plaignant du manque de profondeur des personnages et de l’intrigue trop de trous. D’autres aiment ce livre James plus que cinquante nuances.

Universal obtient les droits cinématographiques de «The Mister»

Vous savez qui d’autre l’aime? Universal Pictures, le studio

qui a soutenu la franchise de cinéma Cinquante nuances de gris avec Dakota

Johnson et Jamie Dornan sont là pour gagner avec The Mister.

Selon Variety,

la bataille pour les droits cinématographiques du roman a déclenché une guerre d’enchères, mais l’histoire

atterri entre les mains d’Universal. James servira de producteur exécutif pour

le film de la même manière qu’elle l’a fait pour Fifty Shades. Par la sortie, le

Monsieur était également un best-seller du New York Times.

«Cinquante nuances de gris» est devenu un succès au box-office

Dans le monde, le premier film Cinquante nuances de gris a généré plus de 500 millions de dollars tandis que chacune des suites a rapporté plus de 350 millions de dollars chacune au box-office. Lorsque Universal a acquis les droits du premier ensemble de livres de James en 2012, cela s’est avéré être une décision rentable.

Selon The Hollywood Reporter, Universal execs était heureux d’avoir réussi à attirer le public pour une série de romance pour adultes qui jouait avec la fantaisie. C’est la spécialité de James. Peu de temps après que Fifty Shades Freed se soit bien comporté dans les salles de cinéma, le directeur de la distribution nationale du studio, Jim Orr, a déclaré ceci:

«Nous sommes très fiers de

fournir des films à des publics distincts. Pour faire croître une franchise d’un milliard de dollars

une propriété sur le thème des adultes est une réalisation extraordinaire. »

De toute évidence, Universal cherche à répéter ce résultat.