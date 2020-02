L’auteur du remake de “ The Raid ” parle de son film “ The Punisher ” pour s’émerveiller

L’écrivain de remake de Raid Adam G. Simon a révélé qu’il avait présenté un film Punisher aux Marvel Studios avant la série.

Après que Jon Bernthal ait fait ses débuts à The Punisher dans la deuxième saison de Marvel’s Daredevil, le personnage a reçu sa propre série autonome sur Netflix. Cependant, le service de streaming a annulé The Punisher après deux saisons alors qu’il commençait à mettre fin à sa relation avec Marvel.

Cependant, l’écrivain Adam G. Simon a révélé qu’il avait présenté un film Punisher aux Marvel Studios avant la sortie de la série. Lors d’une interview avec ComicBook.com, l’écrivain The Raid a commenté son argumentaire et a noté que bien qu’il aime la série The Punisher, il pense que Jon Bernthal était limité par les limites d’une série télévisée:

“Oui. Des années avant la fin de la série. C’était cette étrange période de transition «Dirty Laundry» pour Frank Castle… J’ai apprécié l’approche hyper stylisée et big stick de War Zone et la version Thomas Jane de Frank Castle dans le long métrage, mais je pense que la série a vraiment réussi. Au moins avec le casting de Jon Bernthal. Il EST Frank Castle et est un talent tellement incroyable… Bien que j’aimais la série, je pense que cela limitait ce que Bernthal était autorisé à faire avec le personnage. Quand je vois Bernthal comme Frank Castle dans cette série, je vois un sprinter olympique courir tout en étant obligé de porter un gilet géant. Je veux que Bernthal continue à explorer le personnage et soit complètement libre et hors de contrôle. Je pense que lui aussi. »

Simon a révélé qu’il avait rassemblé les quinze premières pages d’un film Punisher potentiel avant la sortie de la série, ce qui l’a incité à croire que ce serait une erreur de revoir l’histoire d’origine. Cependant, l’écrivain The Raid a décrit une vision plutôt détaillée d’un film Punisher qui verrait le personnage de Nick Fury de Marvel:

«Vous devez laisser cette chose vivre sur le territoire R-Rating et elle doit avoir le même grain et une audace sans faille de Logan. Dans mon point de vue, nous trouvons Frank Castle tel que nous l’avons laissé à la fin de la série, seulement maintenant complètement conscient de la menace que les super-héros et les méchants représentent pour l’humanité. Donc, Frank Castle doit tirer pour la personne qui, selon lui, est responsable des innombrables victimes civiles. Celui qui a tout commencé en organisant ces armes de destruction massive pour se rassembler. Nick Fury. La torsion est que Frank est utilisé, il aperçoit la double croix tôt à la fin de l’acte un. À partir de ce moment, nous avons une situation de 3:10 à Yuma. Frank et Fury en fuite de tout le monde, héros et méchants. Il est 3 h 10 jusqu’à ce que Yuma rencontre Leon: le professionnel en passant par Winter Soldier. »

Avant de suggérer Joe Lynch comme l’idéal pour un tel projet, l’écrivain The Raid a révélé que son film Punisher comprendrait «Jon Bernthal comme Frank Castle, Joel Edgerton comme Bullseye, Kristin Scott Thomas ou Edie Falco comme Ma Gnucci, Jeffry Wright ou Russell Crowe comme Micro, Sam Jackson comme Nick Fury et quelques-uns des Avengers, à savoir, Falcon, Black Widow et Winter Soldier. “

Voici le synopsis officiel de la saison 2 de The Punisher:

L’ancien marin devenu vigilant Frank Castle (Jon Bernthal) mène une vie tranquille sur la route jusqu’à ce qu’il se retrouve soudainement impliqué dans la tentative de meurtre d’une jeune fille (Giorgia Whigham). Alors qu’il est attiré par le mystère qui l’entoure et ceux qui recherchent les informations qu’elle détient, Castle attire une nouvelle cible sur son dos alors que les nouveaux et les anciens ennemis le forcent à se demander s’il doit accepter son destin et embrasser une vie de «punisseur». .

The Punisher season 2 stars Jon Bernthal, Ben Barnes, Amber Rose Revah, Jason R. Moore, Deborah Ann Woll, Josh Stewart, Floriana Lima, Giorgia Whigham, Corbin Bernsen, and Annette O’Toole.

Les saisons 1 et 2 de Punisher sont toujours disponibles sur Netflix.

Source: ComicBook.com