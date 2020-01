L’auto-stoppeur de l’enfer: revisiter le «Dust Devil» de Richard Stanley

Color Out of Space, une adaptation de H.P. L’histoire populaire de Lovecraft, marque le premier long métrage depuis des décennies dirigé par Richard Stanley. Après des débuts bien reçus avec Hardware, il a utilisé sa nouvelle influence pour faire un film plus personnel; son deuxième effort Dust Devil, son dernier long métrage complet sorti depuis 1992. Comme Color Out of Space, Dust Devil était un projet personnel pour Stanley et qui évitait la narration conventionnelle.

Robert John Burke étoiles comme le Diable Dust éponyme. Une force du mal qui erre dans le désert, tuant ceux qui se trouvent sur son chemin. Il s’attaque aux faibles, aux infidèles et aux damnés. Chelsea Field stars comme Wendy, une femme en fuite de son mari, un catalyseur pour son chemin à croiser avec le Dust Devil. Ses luttes intérieures et extérieures pour la survie occupent une place centrale, mais à la périphérie se trouve le Sgt. Ben Mukurob (Zakes Mokae) la recherche alimentée par la rancune pour arrêter le Dust Devil. Dans les mains de Stanley, cependant, la prémisse n’est pas aussi linéaire ou aussi lucide que cela puisse paraître.

Dust Devil est un patchwork d’idées et d’inspiration. Stanley a puisé dans son enfance; des légendes urbaines de «The Vanishing Hitchhiker» qu’il a apprises de sa mère anthropologue et des souvenirs d’âge scolaire ont été tissés dans le scénario. Le concept central du Dust Devil est ancré dans le mysticisme sud-africain et s’inspire du tueur en série sud-africain connu sous le nom de Nhadiep, un tueur si insaisissable que les habitants en sont venus à croire qu’il était surnaturel. Spaghetti Westerns était un aliment de base du visionnement de Stanley en grandissant, ce qui a joué une influence évidente sur son film, tout comme Gialli et Andrei Tarkovsky’s Mirror. Tout cela fait un rêve fiévreux d’un film.

Cela n’a probablement pas aidé que, lors de la sortie initiale, Miramax et Palace Pictures ne savaient pas quoi faire du film. Ils avaient tous les deux précédemment servi de partenaires de production sur Hardware, un film créé intentionnellement pour être plus commercialement convivial, et pensaient que Stanley créerait un autre film de genre facilement commercialisable. De plus, ils pensaient obtenir une fonctionnalité de tueur en série plus simple dans la veine de Silence of the Lambs, et ont insisté pour que Chelsea Field soit choisi comme Wendy.

Les pressions des studios pour rendre un produit plus commercialement viable étaient élevées, mais elles étaient trop éloignées de la production namibienne pour interférer beaucoup. Cela signifiait qu’ils ne savaient pas trop quoi faire avec la fonctionnalité qu’ils avaient; Harvey Weinstein, président de Miramax, a décidé que la meilleure approche était de réduire Dust Devil de 120 minutes à 87 minutes et de le libérer sous le titre Demonica. Au Royaume-Uni, Palace Pictures a déposé son bilan avant que Dust Devil ne soit libéré, et lorsque Polygon l’a acquis pour libération, ils ont fini par le mettre à la place. Finalement, Stanley a investi beaucoup d’argent et de temps pour rééditer le long métrage pour Polygon afin de donner au film une brève sortie en salles.

Le résultat est un film étrange qui a reçu une sortie nominale, le rendant destiné au statut de culte. C’est un mélange particulier de mysticisme, d’influences et d’idées qui manque d’attrait général. Les difficultés pendant la production et sa sortie, conjointement avec le départ de Stanley de son projet de suivi The Island of Dr. Moreau, ont probablement joué un rôle vital dans le retrait du réalisateur du système hollywoodien. Pendant près de trois décennies, il s’est concentré sur les courts métrages, les segments d’anthologie et les documentaires. Il est logique qu’un autre projet personnel comme Color Out of Space marque son retour cette année.

Dust Devil pourrait être gâché pour beaucoup par son manque d’intérêt enraciné dans un personnage central, mais il permet également une expérience totalement imprévisible. C’est un film qui résume assez bien le travail visionnaire et provocateur de Richard Stanley.