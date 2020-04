L’Autriche finit par brûler du charbon pour produire de l’énergie

Vienne.— L’Autriche a officiellement fermé sa dernière centrale électrique au charbon le 17 avril, ce qui en fait le deuxième pays de l’Union européenne (UE) à abandonner la combustion de charbon pour l’énergie, après la Belgique il y a quatre ans. , en 2016.

La fermeture définitive de la centrale au charbon de Verbund à Mellach a été annoncée l’année dernière, après une campagne acharnée des militants du climat «Global 2000». L’usine a cessé de fonctionner vendredi après la fin de la saison de chauffage.

La fermeture est “une étape historique”, a déclaré Leonore Gewessler, ministre autrichienne de l’Action climatique, de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mobilité, qui a annoncé que “d’ici 2030, nous passerons à 100% d’électricité verte”.

L’Autriche est le deuxième pays de l’UE à arrêter de brûler du charbon pour la production d’électricité, après que la Belgique a fermé sa dernière centrale au charbon en 2016.

“L’Autriche met fin à la combustion du charbon, tout en soutenant l’absorption des énergies renouvelables et le nouvel accord européen vert”, a déclaré Kathrin Gutmann, responsable de campagne pour le mouvement activiste “Europe Beyond Coal”.

“Avec l’Autriche décarbonée aujourd’hui, il est clair que la volonté d’abandonner le charbon n’a pas ralenti, malgré les défis économiques et sanitaires importants auxquels nous sommes confrontés”, a déclaré Gutmann dans un communiqué.

Cependant, les militants pour le climat en veulent plus, car ils considèrent que “l’Autriche n’est pas encore complètement décarbonée, car le haut fourneau de l’aciérie Voestalpine est devenu le principal émetteur de dioxyde de carbone (CO2) du pays”. a déclaré Dave Jones, analyste au Ember Climate Expert Group.

Sept autres pays devraient suivre l’exemple de la Belgique et de l’Autriche d’ici 2025, dont la France et la Suède (2022); Slovaquie et Portugal (2023); le Royaume-Uni (2024), l’Irlande et l’Italie (2025), selon “l’Europe au-delà du charbon”.

Ces nations seront suivies par la Grèce (2028), les Pays-Bas et la Finlande (2029), la Hongrie et le Danemark (2030).

Les dates et les modalités de mise de côté de la production d’électricité au charbon sont actuellement en discussion en République tchèque, en Espagne et en Macédoine du Nord.

Enfin, l’Allemagne a annoncé qu’elle allait lancer sa dernière centrale au charbon d’ici 2038, un engagement qui n’a pas encore été officialisé par la loi de sortie du charbon du pays allemand. (ntx)

