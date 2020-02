L’avantage majeur que le prince William aura lorsqu’il deviendra roi que la reine Elizabeth II n’a jamais eu

La reine Elizabeth II est sur le trône depuis plus de 65 ans, il est donc difficile d’imaginer une époque où elle ne sera pas monarque. Lorsque ce moment arrivera, son fils, le prince Charles, deviendra roi et à la fin de son règne, le prince William sera couronné.

Beaucoup de choses changeront une fois que la reine ne sera plus le monarque mais William aura un gros avantage quand il montera sur le trône que sa grand-mère n’a pas fait. Lisez la suite pour savoir ce que c’est et comment William a réellement découvert son destin.

La reine Elizabeth II et le prince William, duc de Cambridge | Chris Jackson – Piscine WPA / .

La reine Elizabeth n’était pas censée être la reine

Pour ceux qui ne le savent pas, la reine actuelle n’était pas censée être le monarque, mais une décision royale a changé le cours de l’histoire pour toujours.

Le roi George V a été le premier roi de la maison britannique de Windsor. Lui et sa femme, Mary, ont eu six enfants Edward, Albert, Mary, Henry, George et John. À la mort de George V, la couronne est passée à son fils aîné, Edward VIII, qui était l’oncle d’Elizabeth.

Edward est devenu roi en 1936, mais voulait épouser un double divorce américain nommé Wallis Simpson, ce qui n’était pas autorisé à l’époque. Pourtant, Edward était sur le point d’épouser Simpson et abdiqua le trône pour le faire. Le 11 décembre 1936, son frère, Albert (le père d’Elizabeth), est couronné roi George VI.

Le choix d’Edward a catapulté la princesse Elizabeth d’alors d’un rôle mineur dans la famille royale (l’équivalent des princesses Eugénie et Beatrice) à son héritier apparent. Elizabeth est devenue la reine lorsque son père est décédé le 6 février 1952.

Le prince William se prépare à ce rôle depuis de nombreuses années

Le prince William et sa grand-mère, la reine Elizabeth II | Max Mumby / Indigo / .

La décision inattendue d’Edouard VIII signifiait également que le père de la reine Elizabeth ne devint roi que lorsqu’il avait déjà la quarantaine. Il a traversé une courbe d’apprentissage et, par conséquent, Elizabeth n’était pas aussi préparée qu’elle aurait pu l’être lorsqu’elle est devenue monarque. La plupart conviendraient cependant qu’elle a fait un très bon travail, et l’expérience et les connaissances qu’elle a acquises au fil des ans aideront William à lui apprendre tant de choses.

William a découvert son destin quand il était un jeune garçon. Ses parents, le prince Charles et la princesse Diana, voulaient attendre qu’il soit à un âge approprié pour lui dire ce que son avenir impliquerait. Cependant, ce plan a été gâché quand il a commencé l’école parce que les autres élèves lui ont fait savoir exactement qui il était.

Mais apprendre la vérité à un jeune âge a donné à la reine Elizabeth la chance de former et de préparer le prince pour le rôle très important qu’il aura un jour afin qu’il ait cet avantage.

“Il y a toujours eu une proximité particulière entre William et la reine, et elle s’est particulièrement intéressée à lui”, a déclaré à People Robert Lacey, historien royal et consultant de la série à succès Netflix The Crown. «Elle l’aurait au château de Windsor et ouvrirait les boîtes d’État et le guiderait à travers les papiers. C’était l’éducation constitutionnelle de William. ”

Lire la suite: Quel sera le titre du prince George lorsque le prince William deviendra roi?