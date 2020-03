L’avatar séquelle le méchant toujours découvert et évolutif / Film

Au bout du James CameronBlockbuster de science-fiction Avatar, qui a été libéré en 2009, le méchant colonel Miles Quaritch a apparemment été tué lors de l’assaut contre l’Arbre des âmes. C’est pourquoi nous avons été surpris lorsque James Cameron a annoncé que Stephen Lang serait de retour dans le même rôle pour les prochaines suites Avatar. Curieusement, il n’y avait que trois suites prévues au retour de Stephen Lang, mais l’acteur a confirmé qu’il était à bord pour les quatre, et cela signifie qu’il y a beaucoup plus à apprendre sur le personnage qui semblait plutôt unidimensionnel dans le premier film.

Stephen Lang a récemment parlé au National (via CinemaBlend) du retour du colonel Miles Quaritch. De toute évidence, l’acteur n’a pas pu révéler de détails importants sur l’histoire ou la façon dont son personnage y est impliqué, mais il a parlé en général de la façon dont le personnage est approché alors que l’Avatar séquelle le méchant. Lang a déclaré:

«Je travaille maintenant avec un canevas beaucoup plus large que je ne l’étais avec le premier Avatar, et cela me maintient de concert avec James Cameron pour vraiment aller en ville et examiner le personnage en détail. Pour moi, cela est extrêmement satisfaisant et stimulant. »

Cela fait penser que Quaritch n’est peut-être pas simplement classé comme un méchant dans les suites d’Avatar. Cela correspondrait à ce que Lang a vaguement dit / Film à la fin de 2018 quand il a dit ceci:

«Quaritch, sa place dans cet univers particulier est devenue plus compliquée. Et c’est le genre de l’étendue de son implication dans le monde. Le monde commence à – le monde de Pandore – commence à l’affecter assez profondément d’une manière qu’il refuse ou que cela ne l’affecte pas. Et ça tombe sous sa peau. »

Lang a fait un peu écho à ce sentiment dans sa conversation avec The National lorsqu’il a ajouté ceci:

«Il a définitivement évolué. Nous faisons quatre autres films, donc s’il n’évolue pas, nous avons des ennuis. Et ce n’est pas toujours une question d’évolution, il s’agit de s’enraciner plus profondément. Je le découvre encore. C’est quelque chose que je découvrirai au fur et à mesure que nous continuerons à travailler, car nous n’avons en aucun cas presque terminé ce processus. »

Pour moi, cela signifie que Quaritch pourrait finir par travailler avec les gens contre lesquels il s’est battu auparavant. Après tout, ce qui rendrait la situation plus compliquée pour Quaritch que s’il était obligé de changer de camp. Ce serait également un défi pour les Na’vi et leurs alliés s’ils étaient obligés de faire confiance à Quaritch pour les aider à survivre.

Nous n’avons encore aucune idée de ce à quoi s’attendre des suites Avatar, mais elles arrivent toujours. Avatar 2 devrait arriver dans les salles le 17 décembre 2021et Avatar 3 suivra 22 décembre 2023. Si ces deux films réussissent au box-office, James Cameron continuera avec Avatar 4 sur 19 décembre 2025et Avatar 5 terminera la franchise le 17 décembre 2027.

