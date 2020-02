L’avenir de l’univers DC semble extrêmement sombre

Les bouffonneries animées axées sur les adultes de Harley Quinn sont un délice, Titans a été un succès surprenant et la folie de Doom Patrol s’est démarquée dans un marché bondé. Malgré ces victoires apparemment importantes et ces petits projets à l’horizon, Univers DCL’existence continue semble être une chose incertaine en ce moment.

Le service de streaming, lancé par la marque de bande dessinée pour renforcer leur travail télévisuel en dehors des offres de The CW, visait à offrir des versions plus adultes à leurs super-héros. En dehors des quatre émissions déjà mentionnées, la dernière, Young Justice: Outsiders, ne semble pas avoir fait grand bruit. Les séries à venir semblent maintenant avoir également perdu l’exclusivité du service, Stargirl faisant ses débuts sur DCU et The CW. Le futur spectacle Green Lantern, quant à lui, fera ses débuts sur DCU et HBO Max et la deuxième saison de Doom Patrol sera également sur les deux services. Ce n’est certainement pas de bon augure pour la sortie de streaming de DC.

PLUS SUR LE WEB

Cliquer pour agrandir

Sur le plan commercial, ce genre de sens est cependant logique. Personnellement, je ne connais pas beaucoup de gens qui utilisent le service. Alors que les critiques semblaient excités par un spectacle Swamp Thing plus axé sur l’horreur, sa disparition rapide a mis une marque noire sur la plate-forme avant qu’elle n’ait vraiment une chance de décoller. Maintenant, Warner Brothers a déclaré que le lancement de HBO Max n’est pas censé nuire à DCU, mais il semble certainement déjà manger dans le contenu original limité qu’il a à offrir. Pourquoi ne pas simplement combiner les services, un peu comme ce que Disney Plus a fait avec ESPN, tu sais? Engagez-moi, Hollyweird!

Je me sens mal pour DC, mais j’espère aussi pour leur avenir. Je pensais que Harley Quinn et ces oiseaux de proie Gosh-Dang étaient un moment assez amusant, et c’était magnifique. J’aime que WB se concentre davantage sur les histoires de personnages individuelles. Le Batman ressemble à une interprétation intéressante et différente du Dark Knight que ce que nous avons vu auparavant et je veux également regarder Doom Patrol pour soutenir mon garçon Brendan Fraser. Donc pendant Univers DC finit peut-être, la marque DC est loin de porter un toast.