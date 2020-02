L’avenir paiera des frais juridiques pour l’affaire criminelle d’un fils adolescent: rapport

La mère de l’adolescent a demandé à tout le monde de “s’il vous plaît respecter notre vie privée”.



Alors que Future se bat contre les tribunaux avec deux femmes qui prétendent que le rappeur est le père de leurs jeunes enfants, l’artiste “Life is Good” a d’autres problèmes juridiques à craindre. Nous avons récemment rapporté aux informations que le fils aîné de Future, Jakobi Wilburn, avait été arrêté le mois dernier après avoir été trouvé en possession d’une arme à feu avec les numéros de série rayés. On dit que le jeune de 17 ans fait face à des accusations d’activités criminelles de gangs, d’intrusion criminelle et de modification de l’identité d’une arme à feu.

Selon un rapport de TMZ jeudi 6 février, Future prévoit de s’assurer que son fils a la meilleure représentation juridique possible et prendra en charge tous les frais juridiques. Jakobi est peut-être un adolescent, mais l’état du système judiciaire géorgien le considère comme un adulte. Par conséquent, s’il est reconnu coupable de toutes les charges, il est rapporté que Jakobi encourt une peine de 20 ans.

TMZ rapporte que Future et la mère de Jakobi, l’ex-petite amie du rappeur Jessica Smith, font activement tout ce qu’ils peuvent pour s’assurer que leur fils bat son cas. “Dans les documents de la cour, il se serait présenté comme indigent et aurait besoin d’un défenseur public, mais on nous a dit que cela n’arriverait pas”, écrit TMZ.

Le média ajoute également que Smith a publié une déclaration sur les problèmes juridiques actuels de son fils. “Notre fils est mineur et pour protéger son bien-être dans cette situation difficile, nous demandons à tout le monde de respecter notre vie privée en ce moment”, aurait-elle déclaré.

