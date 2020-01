L’avenue 5 est-elle scientifiquement exacte?

L’esprit derrière Veep est de retour sur HBO

avec une toute nouvelle série. rue

5, une comédie futuriste, lancée sur la chaîne câblée premium en janvier.

19, et alors que le jury est encore sur si la série se rendra à un

deuxième saison, les téléspectateurs qui ont écouté ont quelques grandes questions. Le plus grand

question sur la série est de savoir si la technologie mentionnée est ou non

réellement réel. La réponse pourrait vous surprendre.

De quoi parle l’avenue 5?

L’avenue 5, créée le 19 janvier, se déroule à bord d’un bateau de croisière interplanétaire. Un dysfonctionnement du système désoriente le navire et modifie la nature de sa trajectoire de deux degrés. Deux degrés peuvent ne pas sembler être un gros problème, mais le changement de direction laissera le navire en orbite autour de la terre pendant des années, au lieu des huit semaines que le voyage devait durer.

Hugh

Laurie, en tant que capitaine Ryan Clark, devra trouver un moyen, avec

ses coéquipiers, pour garder tout le monde en sécurité et en ordre pendant qu’ils ont du mal à comprendre

comment revenir sur terre. Cependant, le ravitaillement pourrait conduire à une mutinerie

à bord de l’artisanat de luxe. La série, pour le moment, prévoit quatre épisodes

pour sa saison inaugurale et ouvert à des critiques tièdes.

La science derrière l’avenue 5 est-elle réelle

La performance globale de la série reste à voir, mais

une préoccupation majeure est de savoir si la science mentionnée dans la série est ou non

légitime. Screenrant

a exploré la science derrière l’avenue 5 en profondeur et a constaté qu’une grande partie de la

la science est sur le point, bien qu’une grande partie de l’avenue 5 soit hypothétique.

Il est difficile de comprendre comment le voyage spatial fonctionnerait

distances, en particulier à titre récréatif, mais certaines des technologies mentionnées

existe réellement. Dans un épisode, le concept d’un «bouclier de merde» est évoqué.

En bref, les déchets humains sont utilisés pour protéger les passagers des radiations. Aussi loin

comme il semble, le concept est réellement réel. Dans un cadre expérimental

la capacité, les déchets humains, lorsqu’ils sont déshydratés, peuvent mieux protéger contre les rayons cosmiques

que le métal.

Le problème qui jette la croisière spatiale hors de son cours est basé sur

la vraie science aussi. Armando

Iannucci, le cerveau derrière l’avenue 5 et Veep,

a expliqué que la série ne se déroule que dans environ 30 ans à l’avenir et

entièrement basé sur la physique réelle. L’effet de «fronde gravitationnelle» qui

garder la croisière en orbite autour de la terre au lieu d’atterrir est en fait ancrée dans

la vraie science, selon Slash Film.

Pourrait quelque chose comme le

scénario décrit dans l’avenue 5 se produit-il réellement? Eh bien, c’est

quiconque pense. Étant donné que les croisières spatiales ne sont pas encore une chose réelle, il est difficile de déterminer

comment un dysfonctionnement affecterait un tel navire. Tout est basé sur la vraie science,

cependant, prêtant une certaine crédibilité à la prémisse.

Le tourisme spatial est une réalité

Alors que l’avenue 5 est évidemment une comédie fictive, l’idée de

le tourisme spatial est bien réel, ou, à tout le moins, plusieurs entreprises veulent faire

c’est une vraie chose. le

Express note que Space X et Virgin Galactic sont en course pour être les

première entreprise à offrir des voyages spatiaux à des fins récréatives. Virgin Galactic

vise à être la première entreprise à proposer des voyages spatiaux suborbitaux, au

environ 250 000 $ par personne.

La notion d’un trek de plusieurs mois, comme celle présentée dans l’avenue 5,

n’est pas actuellement une réalité et, franchement, ne semble pas être à l’horizon

bientôt. Un voyage sur la lune, quelque chose que plusieurs entreprises

explorer, prendrait environ une semaine. Cool

Cosmos note qu’il faut environ trois jours à un vaisseau spatial pour atteindre

la lune en ce moment, le voyage de retour est à peu près le même. L’industrie reste

cependant, et alors que plusieurs entreprises espèrent lancer, au

moins, les vols suborbitaux en 2020 et 2021, aucune date de lancement spécifique n’a été

ensemble.

