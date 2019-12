L'avez-vous déjà vue? Sachez quel a été le meilleur film de l'année!

Le joker est en première position des films selon IMDB

21 décembre 2019

Sans aucun doute, le monde du cinéma est spectaculaire, et tous ceux qui y travaillent encore plus. Récemment, le portail IMDB a dévoilé la liste des films les plus attendus et les plus réussis de ce qui se passe cette année 2019. Félicitations!

Vous ne pouvez pas nier le travail incroyable de Joquin phoenix dans son rôle de JokerEn fait, de nombreux fans de DC Comics affirment que ce fut le meilleur Joker de tous les temps, d'autres ne sont pas tellement d'accord, mais tout le monde a été surpris par l'effort de Phoenix. Le Joker est répertorié comme numéro un sur la liste des Films pour adultes avec la plus haute collection de l'histoire.

Cette réalisation que DC Comics a réalisée avec beaucoup d'efforts est très importante à la fois pour la production et le casting, il convient donc de noter que Le joker était en compétition avec d'autres films à succès tels que Captain Marvel, Avengers: Endgame et Spider-Man: loin de chez soi.

Il ne fait aucun doute que l'univers cinématographique Marvel a construit au fil du temps un gigantesque empire de fidèles adeptes.

Malgré tout, tout indique que le film de clown sarcastique a plus aimé et, par conséquent, a eu plus de succès au box-office. Il existe de nombreuses possibilités pour une deuxième livraison. Oseriez-vous la voir?