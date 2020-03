L’avocat de Kodak Black met à jour l’affaire avec de bonnes nouvelles

Le cas de Kodak Black à New York a été résolu, mais son avocat est frustré par la situation du rappeur.



Kodak Black partage des informations personnelles sur son bien-être depuis des mois alors qu’il purge le reste de sa peine en prison pour inculpation d’armes à feu. La star a été transférée dans un établissement correctionnel de la région de New York où il devrait rester jusqu’à la fin de la pandémie de COVID-19, mais il a reçu de bonnes nouvelles concernant son cas en suspens.

Dans une nouvelle mise à jour juridique de son avocat Bradford Cohen, il a été annoncé que le cas de Kodak Black à New York avait été résolu.

“Quelques bonnes nouvelles et une certaine frustration en ce qui concerne @kodakblack. Le cas à New York est résolu. Je n’étais pas son avocat dans cette affaire. Bien qu’il aurait dû être complètement rejeté, comme c’était le cas pour les 2 autres personnes dans la même voiture , qui a témoigné que @kodakblack ne savait rien de l’arme à feu dans le véhicule, et qu’elle était enregistrée et légale pour l’une des autres personnes avec qui il était, ils ont accepté de courir 12 mois en même temps que sa peine actuelle “, a écrit Cohen sur Instagram.

“Même le juge a demandé au procureur pourquoi ils ne renvoyaient pas. @Kodakblack voulait juste le résoudre pour qu’il ne perde à aucun moment au fédéral. Vous voyez quand vous n’êtes pas sous garde fédérale, vous perdez ce temps sur votre dossier fédéral.”

En ce qui concerne le temps restant en prison du natif de Floride, son avocat exhorte le Bureau des prisons à résoudre le problème croissant que pose COVID-19 dans les établissements correctionnels.

Bien que ce soit une assez bonne nouvelle pour Kodak Black, le fait qu’il soit toujours enfermé ne fait pas partie de ses fans.

