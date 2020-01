L’avocat de la victime du meurtre d’Aaron Hernandez s’exprime après les débuts de Docuseries

“Killer Inside: The Mind Of Aaron Hernandez” aurait aveuglé la famille d’Odin Lloyd.



Comme la plupart des choses qui se produisent à une époque axée sur le contenu dans les médias, l’histoire de l’ascension et de la chute d’Aaron Hernandez devait être soumise à un documentaire Netflix. Killer Inside: The Mind Of Aaron Hernandez documente le cas du meurtre de l’ancienne star du football jusqu’à son suicide. CTE et sa sexualité étaient deux sujets qui ont été largement explorés dans le documentaire en relation avec l’affaire du meurtre d’Aaron.

La famille de la victime d’Aaron, Odin Lloyd, n’est pas satisfaite des docuseries Netflix. Bien que cela ne soit pas choquant, les producteurs n’auraient pas pris en considération la famille de la victime lorsqu’ils ont avancé le projet. La famille de Lloyd a déclaré qu’ils devaient revivre des souvenirs de sa mort et du procès après avoir tenté de s’en remettre depuis la condamnation d’Aaron. Avec l’attention nouvellement attirée sur eux, une fois de plus, ils ont dit que les gens vont faire des efforts désespérés pour entrer en contact avec eux. Quelques personnes ont même envoyé des messages aux membres de leur famille pour défendre Hernandez.

Ce qui est pire, apparemment, c’est que non seulement ils ne voulaient pas être inclus dans le document, mais ils n’ont jamais accepté d’être inclus dans le film. Ils ont continuellement refusé des offres de promotions sur Aaron dans le passé et n’étaient pas intéressés à s’y impliquer maintenant. Cependant, de vieilles images de la famille ont été incluses dans le documentaire qui, selon elles, donne l’impression qu’elles étaient impliquées. De vieilles photos d’Odin ont également été utilisées dans le document sans leur consentement, ont-ils déclaré.

Parler à E! News, l’avocat de la famille d’Odin Lloyd a déclaré qu’il n’avait pas encore entendu de plaintes de la famille à ce sujet. “Je continue à aimer et à prendre soin de cette famille. Ce sont des gens formidables. Nous sommes fiers de les représenter dans tout ce dont ils ont besoin”, a-t-il déclaré.

Mais comme précédemment souligné par TMZ, la famille n’a aucune intention de poursuivre les producteurs du film en justice.

