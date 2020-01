Le 1 chose que le prince Charles et la princesse Diana auraient pu faire pour éviter leur querelle publique

Nous connaissons tous l’histoire du prince Charles et de la princesse Diana. En 1981, le futur roi a épousé une belle femme lors d’une somptueuse cérémonie observée par des millions de personnes dans le monde. Mais leur histoire d’amour n’a jamais reflété un conte de fées et le prince et la princesse n’ont donc pas vécu heureux pour toujours. Au lieu de cela, leur mariage a été criblé de mensonges et d’affaires extra-conjugales, qui sont devenues plus tard publiques.

Lorsque le livre d’Andrew Morton a été publié pour la première fois en 1992, le monde a appris les secrets profonds et sombres qui se déroulaient derrière les murs du palais, y compris l’affaire de Charles avec Camilla Parker Bowles, la lutte de Diana contre la boulimie ainsi que les pensées suicidaires de la princesse.

La princesse Diana et le prince Charles | Photothèque Tim Graham via .

Le prince et la princesse de Galles se sont séparés la même année, mais les choses entre eux sont devenues assez laides grâce à deux interviews télévisées avec leurs admissions. Mais y avait-il quelque chose qu’ils auraient pu faire en privé pour sauver leur mariage ou au moins empêcher leur querelle publique?

Interview franche du prince Charles

En 1994, Charles a réalisé une interview avec le journaliste britannique Jonathan Dimbleby pour le documentaire Charles: The Private Man, The Public Role.

Au cours de cet entretien, le prince a admis qu’il avait été infidèle à Diana en ayant une liaison extraconjugale.

“Avez-vous essayé d’être fidèle et honorable à votre femme lorsque vous avez fait vœu de mariage?”, A demandé Dimbleby au prince.

“Oui,” répondit Charles avant d’ajouter, “jusqu’à ce qu’il soit irrémédiablement brisé, nous ayant tous les deux essayé.”

Entendre le futur roi enregistrer et dire à toute la nation qu’il a trompé la princesse bien-aimée a suscité encore plus d’intérêt extérieur à propos de leur mariage.

Prince Charles | Photothèque Tim Graham via .

Interview explosive de la princesse Diana

Puis en 1995, sans être en reste, Diana a donné sa propre interview à la bombe et a raconté au monde sa version de l’histoire.

La princesse a secrètement invité une équipe de photographes au palais de Kensington et lorsqu’elle s’est assise et a parlé au journaliste Martin Bashir, aucun sujet n’était interdit.

Ce que la plupart des gens se souviennent de l’interview de Panorama, c’est quand Diana a prononcé les mots: «Eh bien, nous étions trois dans ce mariage, donc c’était un peu trop de monde.»

L’interview de Diana n’a pas du tout mis la famille royale en lumière et est devenue le clou du cercueil pour son mariage. Peu de temps après sa diffusion, la reine Elizabeth II a ordonné qu’elle et Charles divorcent.

Interview de la princesse Diana | © Pool Photograph / Corbis / Corbis via .

Ce que la paire aurait pu faire en privé avant de devenir public

Aurait-on pu faire autre chose avant que Charles et Diana ne portent leurs affaires personnelles à la presse et réduisent leur relation et la famille royale à un feuilleton?

Selon la biographe royale Penny Junor, ils avaient une autre option.

Au fil des ans, de nombreux fans royaux se sont demandé pourquoi la reine Elizabeth et le prince Philip n’avaient jamais essayé d’intervenir et de sauver le mariage de l’héritier. Junor a noté dans son livre The Firm que Sa Majesté avait appelé à une réunion privée avec le couple lorsque leur mariage a commencé à s’effondrer.

Collection Anwar Hussein / ROTA / WireImage

La réunion était “pour discuter de la situation et voir ce qui pourrait être sauvé du mariage”, a écrit Junor. «Il était trop tard de convoquer une conférence… [Diana] a annoncé qu’elle voulait une séparation de procès.

“La reine et le duc étaient sympathiques, mais étaient fermement opposés à l’idée de la séparation, et les ont exhortés à la fois pour le bien des garçons ainsi que la Couronne et le pays pour essayer de trouver un moyen de faire fonctionner le mariage”, l’auteur “Ils ont tous accepté de se revoir le lendemain pour parler plus avant, mais Diana ne s’est pas présentée.”

Ce que Junor a détaillé montre que la reine s’est engagée à prendre des mesures pour tenter de résoudre les problèmes urgents dans sa famille en demandant aux parties impliquées de se rencontrer. C’est exactement ce qu’elle a fait récemment après que le prince Harry et Meghan, la duchesse de Sussex ont annoncé leur décision de «prendre du recul en tant que membres de la famille royale».

